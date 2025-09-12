Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft steht im EM-Finale. Wann findet das Endspiel der EuroBasket statt? So verfolgt ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Die Basketball-EM 2025 steuert auf ihren Höhepunkt zu: Das Finale am Sonntag, 14. September, in der Xiaomi Arena in Riga krönt den neuen Europameister.

Die Final Four mit Deutschland, Finnland, Türkei und Griechenland versprach schon Hochspannung, doch die Final-Paarung hat es jetzt noch einmal mehr in sich. Deutschland setzte sich im ersten Halbfinale gegen Finnland durch. Am Abend folgten die Türken mit einem deutlichen Sieg über die Griechen.

Wo seht ihr das Basketball-EM-Finale 2025 live im Free-TV oder Stream? Um wie viel Uhr findet das Endspiel statt? Hier alle Infos zu Übertragung, Sendezeiten und Highlights.

ran fasst alle Infos zum Finale zusammen.