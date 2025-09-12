Anzeige
Basketball-EM

Griechenland vs. Türkei heute live: Basketball-EM 2025 - Übertragung des Halbfinals im TV, im Livestream und Liveticker - Türkei macht es deutlich

  • Aktualisiert: 12.09.2025
  • 18:22 Uhr
  • ran.de

Im zweiten Halbfinale der Basketball-EM kam es zum Duell zwischen Griechenland und der Türkei. So verfolgt ihr die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Die Türkei setzte sich im zweiten Halbfinale eindrucksvoll gegen Griechenland durch und wird der deutsche Finalgegner am Sonntag sein. Am Ende gewannen Alperen Şengün und Co. deutlich mit 94:68.

Die Basketball-EM 2025 neigt sich dem Ende entgegen. Die heiße Phase läuft und der Kampf um die Medaillen ist endgültig eröffnet.

Basketball-EM: Wer wird Deutschlands Finalgegner?

Nachdem die deutsche Basketball-Nationalmannschaft sich am Nachmittag gegen Finnland behauptet hatte, schauten auch Dennis Schröder und Co. genau hin. Im zweiten Halbfinale wurde es deutlich zwischen der Türkei und Griechenland.

Während Giannis Antetokounmpo vom Titel mit Griechenland träumte, hat sich Alperen Sengün in der Türkei weiter unsterblich gemacht und die Hoffnungen auf den Titel am leben gelassen.

ran fasst alle Infos zum Halbfinale zwischen Griechenland und der Türkei zusammen.

Das Wichtigste in Kürze

  • Basketball-EM: So seht ihr das Finale mit Deutschland im Livestream

  • Spielplan der Basketball-EM 2025

Halbfinale - Griechenland vs. Türkei bei der Basketball-EM: Wann ist heute Anwurf?

  • Begegnung: Griechenland vs. Türkei
  • Wettbewerb: Basketball-EM 2025; Halbfinale
  • Datum: 12. September 2025
  • Uhrzeit: 20:00 Uhr
  • Austragungsort: Xiaomi Arēna (Riga, Lettland)

Basketball-EM heute live: Wird die Partie zwischen Griechenland und der Türkei im Free-TV gezeigt?

Nein. Eine Übertragung der Partie zwischen Griechenland und der Türkei im Free-TV gibt es nicht.

Basketball-EM heute live: Gibt es zu Griechenland vs. Türkei einen Livestream?

Ja, das Halbfinale zwischen Griechenland und der Türkei wird bei Magenta Sport im Livestream gezeigt. Dafür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

Griechenland - Türkei bei der Basketball-EM heute live: Wo finde ich einen Liveticker?

Einen Liveticker zum Halbfinale zwischen Griechenland und der Türkei gibt es wie gewohnt auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

Griechenland vs. Türkei heute live: Übersicht zur Übertragung des EM-Spiels

  • Begegnung: Griechenland vs. Türkei
  • Datum und Uhrzeit: 12. September 2025, 20:00 Uhr
  • Trainer: Vasilios Spanoulis (Griechenland), Halil Ergin Ataman (Türkei)
  • Free-TV: -
  • Livestream: MagentaSport (kostenpflichtig)
  • Liveticker: ran.de, ran-App
