Vor Schweden-Spiel: Feueralarm im Hotel der Basketballer

Ein Feueralarm im Teamhotel der deutschen Basketballer hat vor dem zweiten EM-Gruppenspiel für Aufregung gesorgt. Am frühen Freitagmorgen um kurz vor 1.00 Uhr ging in der Herberge der Weltmeister im finnischen Tampere ein Alarm los, wie ein Video auf dem Instagram-Kanal von MagentaSport zeigt. Daraufhin verließen Spieler der deutschen und schwedischen Nationalmannschaft das Hotel.

Feuerwehrautos mit Blaulicht waren vor Ort, letztlich lag jedoch ein Fehlalarm vor und die Teams konnten in ihre Zimmer zurückkehren. Im Hotel Tampere Torni, das fußläufig von der Nokia Arena liegt, residieren neben Schweden und Deutschland auch die Mannschaften aus Litauen, Großbritannien und Montenegro. Die Deutschen treffen in der Gruppe B am Freitag (12.30 Uhr/RTL und MagentaSport) auf die Schweden.