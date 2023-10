LeBron James (27 Punkte, 15 Rebounds) uns Anthony Davis (30 Punkte, 16 Rebounds) präsentierten sich in starker Verfassung, De'Aaron Fox mit 37 Punkten führte die Kings aber zum Heimsieg, obwohl er in der Overtime nicht mehr mitwirken konnte.

Warriors-Profi Paul erstmals von der Bank

Wie die 76ers stehen auch die Golden State Warriors nach ihrem dritten Spiel bei zwei Siegen. Im Auswärtsspiel bei den Houston Rockets gewann der Ex-Meister mit 106:95. Topstar Stephen Curry kam auf 24 Punkte.

Für Chris Paul hielt die Partie ein Novum parat. Zum allerersten Mal überhaupt in seiner 19-jährigen Karriere kam der Warriors-Profi nur von der Bank. Zuvor hatte er in 1.365 Spielen, an denen er teilgenommen hat, immer in der Starting Five gestanden.