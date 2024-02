Hansel Enmanuel: Wie ein einarmiger College-Basketballer das Internet verzückt

Anzeige Im Alter von sechs Jahren verlor Hansel Enmanuel bei einem Unfall seinen linken Arm. Inzwischen spielt der 20-Jährige bei den Austin Peay Governors am College und begeistert seit Jahren das Internet mit spektakulären Dunks und Highlight Plays. Gibt man den Namen Hansel Enmanuel bei YouTube ein, kommt vor allem viel Spektakel: krachende Dunks, Turn-Around-Jumper und starke Blocks. Im ersten Moment scheint dies nichts Besonderes zu sein. Ein junger athletischer Basketballer der seinen gleichaltrigen Kollegen überlegen ist. Recht gewöhnlich könnte man meinen. An Hansel Enmanuel ist jedoch nicht alles gewöhnlich. Aufgewachsen in der Dominikanischen Republik, erlebte er bereits im Alter von sechs Jahren seinen ersten Schicksalsschlag. Beim Spielen mit Freunden fiel eine Mauer, über die sie klettern wollten, auf den jungen Hansel. Erst Stunden später wurde er von seinem Vater gefunden. Die Folge: Sein Arm musste kurz unter der Schulter amputiert werden. Es sollte sein Leben verändern. NBA 2023/2024 live auf ProSieben MAXX, Joyn und ran.de Sechs Monate lang lag der kleine Hansel damals im Krankenhaus. In einem Interview mit "Associated Press" sprach er später über den Moment, der alles veränderte: "Als der Unfall passierte, habe ich gedacht: 'Was soll ich jetzt tun?' Ich dachte: 'Für mich ist es vorbei.'" In dieser Zeit habe ihm vor allem sein Glaube geholfen, meint Enmanuel. Die ersten Monate nach seinem langen Aufenthalt im Krankenhaus waren enorm kompliziert. Aufgrund seines fehlenden Arms fiel es ihm enorm schwer, beim Laufen die Balance zu halten. Die Narben an seinem linken Bein sind eine Ursache der ständigen Stürze. Er gab jedoch nie auf.

Anzeige

Bekannter vom Vater bringt ihn in die NBA In seiner Jugend begann Enmanuel damit, erste Clips von sich beim Basketballspielen aufzunehmen und hochzuladen. Mit 13 Jahren spielte er bei den ersten Basketball-Camps und -Turnieren in den USA vor. Sein erster Dunk gelang ihm mit gerade einmal 14 Jahren. In der Folge wurde die Life Christian Academy in Kissimmee/Florida auf den Jungen aus der Karibik aufmerksam, bei denen ein ehemaliger Mitspieler seines Vaters Trainer war. So kam es, dass er ein Stipendium an der US-Schule ergatterte. 25,9 Punkte, elf Rebounds, 6,9 Assists und 3,4 Blocks legte Enmanuel in seiner Senior-Saison auf der High School auf. Dies war die Zeit, in der seine Highlights durch die Decke gingen. Die Anfragen der US-Colleges blieben zunächst aber aus.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Dann wurde jedoch die Northwestern State University auf ihn aufmerksam - nicht nur wegen seiner spektakulären Highlight-Clips. NSU-Coach Corey Gipson sagte über ihn: "Hansel ist ein sehr widerstandsfähiger Mensch, was ihn zu einem sehr widerstandsfähigen Spieler macht. (...) Diese Mentalität überträgt sich auf das Spiel. Wenn man ihn auf dem Parkett sieht, sieht man einfach eine beeindruckende Power."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Am College sahen seine Statistiken deutlich unspektakulärer aus, was auch an seiner geringeren Spielzeit und der größeren Konkurrenz lag. Am 10. Dezember 2022 erzielte Enmanuel gegen Louisiana-Monroe die ersten Punkte seiner College-Karriere. Fünf wurden es. Ein Layup, ein Freiwurf. Die Krönung seiner Leistung war jedoch, dass er einen Freiwurf verwarf, sich den Abpraller schnappte und mit einem donnernden Dunk abschloss. Die Halle stand Kopf.

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen