"Ich fing mit etwa 13 mit dem Basketball an. Ein Trainer sprach mich an, ob ich es nicht einmal probieren wolle. Damals spielte ich wie mein Vater Fußball, war ein großer Fan", erzählt der NBA-Star im Interview mit der "Sport Bild".

Giannis Antetokounmpo hätte möglicherweise in die Fußstapfen seines Vaters treten können. Charles Antetokounmpo, so der Name seines Vaters, ist als Fußballspieler unter anderem in Deutschland beschäftigt gewesen, spielte allerdings nur unterklassig und verdiente dadurch sehr wenig Geld. Dass sein Sohn sich für Basketball entschied, hatte vor allem finanzielle Gründe.

"Der Trainer sagte: Selbst wenn du es nicht in die NBA schaffst, könntest du Profi in der ersten griechischen Liga werden und vielleicht in der Euroleague spielen. Dort kannst du eine Million kassieren. Da wurde mir klar, dass man durch Basketball viel Geld verdienen konnte", erinnert er sich.

"Damals ging es mir darum, wie ich meine Familie lebenslang absichern könnte. Er erwähnte Kobe Bryant, der zu dem Zeitpunkt 20 Millionen Dollar pro Jahr verdiente. Ich war erstaunt." Antetokounmpo informiere sich im Internet über die vielen hohen Gehälter in der NBA. Dies weckte seinen Ehrgeiz.

"Mit so viel Geld könnte ich mein ganzes Leben, das meiner Kinder und der Generationen danach verändern. Also sagte ich zum Trainer, wenn du meinst, dass ich gut genug sein könnte, dann werde ich es probieren. In den ersten paar Jahren war ich noch richtig schlecht. Doch ich blieb dran."

Richtig ernst nahm er den Basketball ab dem Alter von 17 Jahren. Zu dem Zeitpunkt offenbarte ihm sein Agent, "dass ich es in die NBA schaffen könnte. Ich fragte nur: die NBA? Die Liga, die ich im Fernsehen schaue?" Er selber hätte damals noch nicht daran geglaubt. "Aber sie glaubten an mich. Dadurch wuchs auch mein Vertrauen in mich selbst."

Im Jahre 2013, er ist damals noch 18 Jahre alt gewesen, wurde er von den Milwaukee Bucks verpflichtet. Mittlerweile haben sich seine finanziellen Träume erfüllt. Bis zur Saison 2024/25 läuft noch sein Fünfjahresvertrag über 228,2 Millionen US-Dollar. Danach folgt der Übergang in einen Dreijahres-Vertrag über 175,9 Millionen Dollar.

Als besten europäischen Basketballspieler der Geschichte bezeichnet Antetokounmpo allerdings nicht sich selber, sondern den Deutschen Dirk Nowitzki: "Er ist der beste Europäer aller Zeiten, der in der NBA gespielt hat."