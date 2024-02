Das soll Holmgren nicht abwerten, der aktuell der zweit- oder drittbeste Spieler eines legitimen Contenders ist, schon jetzt zu den besten Verteidigern der Liga gehört und in manchen Jahren einen All-Star-Case gehabt hätte, ganz zu schweigen von einem sicheren ROY-Award – aber in diesem Rennen geht es für gewöhnlich eben eher um die individuellen Zahlen als um die Team-Performance.

… an dieser Stelle sei gesagt, dass die letzte 20-10-3-3-Saison nicht von einem Rookie kam, sondern von Shaquille O’Neal in dessen einziger MVP-Saison. Ja, die Zeiten haben sich geändert, es gibt mehr Punkte, mehr Possessions als in 99/00 – trotzdem befindet sich Wemby in historischer Gesellschaft. Zumal …

Holmgren ist immer noch effizienter – knapp 54% aus dem Feld und 39% von draußen bleiben exzellente Werte, an die Wemby nicht heranreicht (47/32), auch wenn der Franzose den Abstand verkürzt hat, seitdem er auf der Fünf spielt und öfter wenigstens einen überdurchschnittlichen Passer an seiner Seite hat. Der Counting-Stats-Unterschied wird indes größer:

Früh in der Saison war der Case pro Chet Holmgren im Rookie of the Year-Rennen ziemlich eindeutig: Die Counting Stats waren im Vergleich zu Victor Wembanyama ähnlich genug, Effizienz und Team-Erfolg sprachen ganz klar für den OKC-Spieler. Beim Team-Erfolg ist das immer noch eindeutig der Fall (OKC steht auf dem zweiten, San Antonio auf dem letzten Platz der Conference), der Rest der Gleichung hat sich jedoch verändert.

Wemby hat die Zahlen und ist ein sogar noch einflussreicherer Verteidiger als Holmgren; Estimated Plus/Minus zufolge hat er den siebtgrößten positiven Einfluss in der Defense (+3,1), Chet belegt einen (immer noch exzellenten) Platz 30 (+2,0). Wembanyama hat abgesehen davon auch die sechsthöchste Usage-Rate (31,5) in der gesamten Liga, also offensiv eine ungleich größere Rolle als Chet (20,9).

Murray könnte kommenden Sommer mit einer All-NBA-Nominierung eine Supermax-Extension über fünf Jahre und rund 314,9 Mio. Dollar (via "The Athletic") unterschreiben, andernfalls wären es maximal vier Jahre und 207,6 Mio., die er auf sein letztes Vertragsjahr 24/25 frühzeitig draufpacken könnte.

Gefühlt wird zu wenig darüber gesprochen, wie dominant die Celtics in der laufenden Saison bisher auftreten. Das mag daran liegen, dass die Playoff-Enttäuschung gegen Miami (und in den Finals 22) schwer wiegt, vielleicht auch daran, dass gute Regular Seasons seit Jahren normal für die Celtics sind. Es fehlt an Drama, am Überraschungseffekt. Richtig hingesehen wird erst in der Postseason.

"StatMuse" zufolge hatten in der Liga-Geschichte bisher überhaupt nur zehn Teams bessere Net-Ratings als Boston in dieser Spielzeit (+10,2). Acht davon wurden Meister. Die anderen beiden waren die Spurs und Warriors in der 15/16er Saison, als Golden State einen Tiefschlag und eine Jahrhundert-Performance von LeBron James in den Finals davon entfernt war, die Quote auf 90% zu erhöhen.

Solche Zahlen garantieren nichts – aber sie sind ein guter Indikator dafür, dass Boston ein sehr dominantes und vor allem rundes Team ist. Es gibt wenige eklatante Schwächen. Es dürfte mehr Abschlüsse am Ring geben, es gibt noch immer des Öfteren schlechtes Decision-Making am Ende von Spielen. Im Vergleich zum restlichen Osten wirken diese Themen aber fast schon harmlos.

Die Sixers befanden sich zuletzt im freien Fall (3-9 über die letzten zwölf Spiele) und wissen nicht, wann sie wieder auf Joel Embiid zählen können. Bei den Knicks (1-5 vor der All-Star-Pause) wird sich das Lazarett nach und nach lichten, der Kader ist tief und sehr gut, Star-Power a la Boston hat New York aber auch in Bestbesetzung nicht. Die Bucks sind ein Spezialfall (siehe Frage vier). Die Cavs waren zuletzt dominant, sind aber unbewiesen in den Playoffs. Indiana verteidigt mies, Miami und Orlando können kaum scoren.

Das ist alles etwas vereinfacht, aber der Punkt ist: Boston hat in Bestbesetzung eigentlich alles und gegenüber der Konkurrenz vor allem den Vorteil, dass jeder Spieler ihrer Top 6 Offense und Defense beherrscht. Es gibt keinen klassischen defensiven Schwachpunkt (a la Damian Lillard, Darius Garland, Jalen Brunson, Tyrese Maxey …), keinen Style, den sie nicht spielen können.

Ihr Angriff ist Dreier-lastig, klar, aber laut nba.com/stats sind sie auch das Team, das Post-Up-Plays am effektivsten (und fast am häufigsten) nutzt. Dieses Team wirkt flexibler, stabiler als im vergangenen Jahr. Nicht unschlagbar, aber schwer zu schlagen – seit dem 8. November hat Boston keine zwei Spiele am Stück mehr verloren.

In der Regular Season gelten teilweise andere Gesetze als in den Playoffs. Dort ist der Faktor "wer hat den besten Spieler?" wichtiger, und hier ist Boston am ehesten angreifbar – Jayson Tatum stand zwar zweimal in Folge im All-NBA First Team, wird in der Regel aber nicht als Superstar der obersten Kategorie wahrgenommen, was auch sein nicht vorhandener MVP-Buzz noch einmal unterstreicht.

Vielleicht wird das ein Problem, andererseits hat Boston in den vergangenen Jahren auch so die Sixers (mehrfach), Bucks oder Nets (damals noch mit Superstar Kevin Durant) in den Playoffs geschlagen, weil sie das bessere Kollektiv hatten. Diesmal ist ihr Kollektiv noch besser. Nach zwei Saisondritteln spricht einiges dafür, dass sie zum zweiten Mal in der Tatum-Ära die Finals erreichen können.