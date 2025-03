NBA: Dennis Schröder mit Detroit Pistons zurück in der Erfolgsspur

Dennis Schröder findet mit den Detroit Pistons in die Erfolgsspur zurück, die Cleveland Cavaliers setzen derweil ihre Siegesserie fort.

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat mit den Detroit Pistons nach zwei Niederlagen in der NBA in die Erfolgsspur zurückgefunden. Die Franchise aus der Motorcity gewann in der Nacht auf Montag 119:112 bei den Portland Trail Blazers.

Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft kam auf zwölf Punkte sowie je vier Assists und Rebounds. Bester Werfer seiner Mannschaft war Cade Cunningham mit 28 Zählern, für Portland erzielte Anfernee Simons 34 Punkte. Detroit rangiert damit weiter auf Platz sechs in der Eastern Conference, die Trail Blazers sind Zwölfte im Westen.

Liga-Spitzenreiter Cleveland Cavaliers setzte seine Siegesserie fort. Das 112:100 bei den Milwaukee Bucks war bereits der 14. Erfolg nacheinander. Die Cavs sind erst das zweite Team der NBA-Geschichte, das in einer solchen Serie immer auf mindestens 110 Punkte kam. Das war bislang nur den Boston Celtics auf dem Weg zum Titel 1986 gelungen.

Bester Werfer aufseiten Clevelands war Max Strus mit 17 Zählern. Milwaukees Topstar Giannis Antetokounmpo kam auf 30 Punkte und rückte mit nun insgesamt 20.077 Zählern auf Platz 50 der "ewigen" Scorerliste vor.