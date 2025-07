NBA Draft 2024: Bleibt Bronny James undrafted?

Die erste Runde des NBA Drafts 2024 ist Geschichte. Bronny James, Sohn von NBA-Legende LeBron James, wurde noch nicht gedraftet. An Tag 2 könnte jedoch seine Stunde schlagen.

Von Moritz König

Zwar war das Medienecho groß, als der Sohn von NBA-Legende LeBron James beim Draft nicht berücksichtigt wurde, jedoch war es für die meisten Experten keine Überraschung.

Noch nie ist ein Freshman mit derart schlechten Stats in den Draft gegangen. Kein Wunder also, dass Bronny James in der ersten Runde des NBA Drafts 2024 nicht gezogen wurde.

Der 19-Jährige zeigte zwar in der vorangegangenen Draft Combine, dass möglicherweise mehr in ihm steckt als die 4,8 Punkte, 2,8 Rebounds und 2,1 Assists, die er am College auflegte. Trotzdem ist er kein Talent für die erste Runde.

Der einzige Grund, warum man den Guard in der ersten Runde gezogen hätte, ist sein Vater. Im Vorfeld des Drafts wollte er bereits klarstellen, dass er nicht aufgrund seines prominenten Vaters ein Vertragsangebot bekommen wolle.