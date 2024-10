Bevor allerdings die Salt Lake City Stars am 10. November zum Saisonauftakt bei den Kaliforniern gastieren, wird Bronny James offenbar am Roadtrip der ersten Mannschaft teilnehmen. Zwischen dem 29. Oktober und 7. November treffen die Lakers auf die Suns, Cavaliers, Raptors, Pistons und Grizzlies. Der junge Point Guard dürfte sich dabei zumindest Hoffnungen auf Kurzeinsätze machen.

James-Duo feiert Debüt mit Sieg gegen Minnesota

Am 22. Oktober feierte Bronny James sein dreiminütiges NBA-Debüt und sorgte damit für ein Novum. Noch nie zuvor stand ein Vater-Sohn-Duo in der besten Basketballliga der Welt gemeinsam auf dem Parkett.

Die Lakers konnten die Partie gegen die Minnesota Timberwolves mit 110:103 für sich entscheiden. Vor dem Roadtrip empfängt die Franchise am Samstag noch die Phoenix Suns (ab 4 Uhr im ran-Liveticker) und am Folgetag die Sacramento Kings (ab 3:30 Uhr im ran-Liveticker).

Die nächsten ranNBA-Übertragungen im TV und Stream

Samstag, 26. Oktober, 22:40 Uhr: Los Angeles Clippers at Denver Nuggets live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App

Sonntag, 27. Oktober, 20:15 Uhr: Philadelphia 76ers at Indiana Pacers live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App

Auch auf DAZN können NBA-Fans ausgewählte Spiele live sehen. U.a. die Partien der Milwaukee Bucks am 27.10. bei den Brooklyn Nets (23:00 Uhr) und bei den Boston Celtics (0:30 Uhr).