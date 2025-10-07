LeBron James meldet sich mit einer Ankündigung zu Wort, die die Basketball-Welt elektrisiert. Sofort drehen sich die Spekulationen darum, dass er sein Karriereende verkünden könnte. Doch es geht um etwas ganz anderes.

Es war tatsächlich nur ein Marketing-Gag. Für rund einen Tag sorgte LeBron James mit einem Post in den Sozialen Medien für helle Aufregung, nicht nur in der NBA. Denn in einem zehnsekündigen Videoclip kündigte er "die Entscheidung aller Entscheidungen" an (siehe Videoclip oben).

Doch dann stellte sich heraus, dass er nicht etwa Auskunft über seine sportliche Zukunft geben würde, sondern für eine bekannte Cognac-Marke wirbt. Dabei spielte er in einem weiteren Clip sogar auf eine mögliche Verkündung seines Karriereendes an, indem er betont: "In diesem Herbst - man, das ist hart - in diesem Herbst werde ich meine Talente darauf konzentrieren ..."

Dann startet der Werbe-Teil. Am Ende stellt er zufrieden fest: "Ich liebe meine Entscheidung."

Zu seinem Ankündigungs-Clip hatte er den Hashtag "TheSecondDecision" gesetzt - eine Anlehnung an seinen berühmten Wechsel im Jahr 2010 von den Cleveland Cavaliers zu den Miami Heat.

Die Gerüchteküche brodelte sofort. Schließlich hat James, der sich derzeit mit den Los Angeles Lakers auf seine 23. NBA-Saison vorbereitet, trotz seines Alters noch nicht entschieden, wann er seine aktive Karriere beenden wird.

Und so stiegen auf dem Online-Marktplatz "Tickpick" die Preise für die günstigsten Tickets für das letzte Hauptrundenheimspiel des kalifornischen Teams am 12. April gegen die Utah Jazz innerhalb weniger Stunden von 85 auf 445 US-Dollar.