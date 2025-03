Doch auch danach halten sich Gerüchte um Wechsel in der besten Basketball-Liga der Welt. Von fixen Deals wie Vertragsverlängerungen oder Entlassungen ganz abgesehen.

In der NBA ( live auf ProSieben MAXX, Joyn und ran.de ) stand am Donnerstag, 6. Februar, ein wichtiger Termin auf dem Programm: die Trade-Deadline.

In der NBA ist die Trade-Deadline vorüber. Trotzdem gibt's Wechsel- und Trade-Gerüchte sowie weitere News. ran fasst das Wichtigste im Ticker zusammen.

Das Wichtigste in Kürze

+++ 4. März: Vier Teams sollen an Kevin Durant interessiert sein +++

+++ 21. März: Wird Zion Williamson in der Offseason getradet?

Kevin Durant gilt in der kommenden NBA-Offseason als heißer Trade-Kandidat. Es könnte wohl noch zu einem weiteren Blockbuster-Trade geben. Laut "ESPN" zeigen "mehrere Teams" Interesse am Forward der New Orleans Pelicans.

Williamson galt vor seinem Wechsel in die NBA als eines der größten Talente der letzten Jahre, wurde in seiner NBA-Karriere aber immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen.

Auch in dieser Saison hat er nur 30 Partien absolviert, obwohl sich die 82 Spiele umfassende Regular Season schon dem Ende zuneigt. Erst im Januar kehrte der 24-Jährige nach einer langwierigen Oberschenkelverletzung zurück. Seitdem blieb Williamson aber fit und liefert starke Leistungen ab.

Allerdings bleibt der Teamerfolg aus: Die Pelicans rangieren auf dem vorletzten Platz der Western Conference und haben bereits zwölf Spiele vor Saisonende keine Chance mehr auf die Postseason. Eine extrem enttäuschende Saison, die womöglich einen Rebuild nach sich zieht.

Sollte sich das Team für diese Route entscheiden, wäre ein Williamson-Trade durchaus denkbar. Das einstige Wunderkind hat einen Maximal-Vertrag, der ihm in fünf Jahren rund 197 Millionen Dollar einbringt. Eine große Belastung für den Salary Cap der Pelicans - für einen Spieler, der in sechs Jahren in der NBA nur zwei Mal die 60-Spiele-Marke geknackt hat.

Ein Trade würde den Neuaufbau in New Orleans erleichtern und sie würde potenziell den desaströsen Vertrag loswerden - schließlich könnten sich die gesundheitlichen Probleme fortsetzen oder sogar verschlimmern. Für andere Teams sollte ein Spieler mit MVP-Potenzial für einen vergleichsweise geringen Gegenwert attraktiv sein.