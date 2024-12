NBA: Spiel eins ohne Schröder - Brooklyn Nets gehen gegen Cavaliers unter

Für die Brooklyn Nets gibt es nach dem Abgang von Dennis Schröder im Duell gegen die Cleveland Cavaliers nichts zu holen.

Im ersten Spiel nach dem Abschied von Weltmeister Dennis Schröder war für die Brooklyn Nets in der NBA nichts zu holen. Den Cleveland Cavaliers unterlag das Team aus New York in der Nacht zu Dienstag in eigener Halle mit 101:130.

Die Nets hatten den Kapitän der deutschen Nationalmannschaft am Wochenende an die Golden Stats Warriors abgegeben. Schröder soll am Donnerstag im Spiel bei den Memphis Grizzlies sein Debüt für den neuen Klub geben. Es ist die achte NBA-Station des Braunschweigers.

Brooklyn hat sechs der vergangenen sieben Spiele verloren, es war die dritte Pleite in Serie. Cleveland steht mit der besten NBA-Bilanz (23:4) an der Tabellenspitze.