Luke Littler steht jetzt auch an der Spitze der Weltrangliste. Dafür genügt dem Weltmeister der Finaleinzug beim Grand Slam of Darts.

Darts-Weltmeister Luke Littler ist an die Spitze der Weltrangliste gestürmt. Im Halbfinale des Grand Slam in Wolverhampton besiegte das 18 Jahre alte Ausnahmetalent den Niederländer Danny Noppert mit 16:9. Durch den Finaleinzug steht fest, dass der Brite ab Montag als neue Nummer eins geführt wird.

"Ich bin erst seit zwei Jahren dabei - und jetzt bin ich der Beste der Welt", sagte Littler nach dem Match. Im Alter von 18 Jahren, neun Monaten und 26 Tagen ist er der jüngste Spieler, der die PDC Order of Merit anführen wird. Zuvor hatte die Bestmarke Michael van Gerwen mit 24 Jahren und 251 Tagen inne.

Am Abend (ab 20:15 Uhr live bei Joyn) spielt Littler im Finale um die erfolgreiche Titelverteidigung. Eine Niederlage hat "The Nuke" beim Grand Slam noch nicht kassiert.

Gegner ist sein Landsmann Luke Humphries, den Littler zugleich als bisherigen Weltranglistenersten ablösen wird - auch wenn Humphries, Sieger von 2023, das Endspiel gewinnen sollte.