Laut dem Waliser hat er selbst an der letzten Veranstaltung in Hildesheim nicht teilgenommen, da er "einfach findet, dass wir sie dort nicht haben sollten."

Während des laufenden World Grand Prix im Darts hat Jonny Clayton in einer Medienrunde gegen die Austragung der Pro Tour in Deutschland ausgeteilt.

Harte Aussagen für deutsche Darts-Fans. Jonny Clayton teilt am Rande des World Grand Prix 2025 gegen die Pro Tour in Deutschland aus.

Des Öfteren waren deutsche Fans negativ mit Pfiffen und Buhrufen bei Darts-Veranstaltungen aufgefallen. Allerdings wird die Pro Tour außerhalb der Öffentlichkeit gespielt und kann von Fans nur online im Livestream der PDC verfolgt werden.

Bei der negativen Meinung von Clayton muss es also um andere Gründe, wie zum Beispiel die Anreise oder Begebenheiten am Veranstaltungsort gehen.

Seiner Meinung nach muss man an allen Turnieren und Events, die Punkte für die "Order of Merit" (Darts-Weltrangliste) bringen, teilnehmen, um in dem engen Feld der Top-10 zu bestehen. Trotzdem habe er sich bewusst gegen eine Teilnahme in Deutschland entschieden.