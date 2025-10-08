Anzeige
Darts-Deutschland bleibt unbeliebt

Darts: Jonny Clayton mit Ansage an die deutschen Fans - "Sollte keine Pro Tour in Deutschland geben"

  • Aktualisiert: 09.10.2025
  • 13:45 Uhr
  • Malte Ahrens

Harte Aussagen für deutsche Darts-Fans. Jonny Clayton teilt am Rande des World Grand Prix 2025 gegen die Pro Tour in Deutschland aus.

Während des laufenden World Grand Prix im Darts hat Jonny Clayton in einer Medienrunde gegen die Austragung der Pro Tour in Deutschland ausgeteilt.

Laut dem Waliser hat er selbst an der letzten Veranstaltung in Hildesheim nicht teilgenommen, da er "einfach findet, dass wir sie dort nicht haben sollten."

Anzeige
Anzeige
Luke Littler (England) during his Semi Finals match against Gerwyn Price (Wales) at the SkyCity New Zealand Darts Masters at SkyCity, Auckland, New Zealand on Saturday 16 August 2025. Photo credit:...

World Grand Prix 2025 LIVE auf Joyn!

Verfolge den World Grand Prix 2025 LIVE und KOSTENLOS aus Joyn.

Anzeige

Des Öfteren waren deutsche Fans negativ mit Pfiffen und Buhrufen bei Darts-Veranstaltungen aufgefallen. Allerdings wird die Pro Tour außerhalb der Öffentlichkeit gespielt und kann von Fans nur online im Livestream der PDC verfolgt werden.

Anzeige

Darts: Jonny Clayton seit Jahren auf den Top-Plätzen

Bei der negativen Meinung von Clayton muss es also um andere Gründe, wie zum Beispiel die Anreise oder Begebenheiten am Veranstaltungsort gehen.

Seiner Meinung nach muss man an allen Turnieren und Events, die Punkte für die "Order of Merit" (Darts-Weltrangliste) bringen, teilnehmen, um in dem engen Feld der Top-10 zu bestehen. Trotzdem habe er sich bewusst gegen eine Teilnahme in Deutschland entschieden.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Derzeit rangiert Clayton auf Rang sechs der Weltrangliste. Der Waliser steht seit Jahren konstant in den Top zehn und gehört zu den beliebtesten Spielern auf der Tour.

Mehr News und Videos
DARTS - PDC, Austrian Darts Open PREMSTAETTEN,AUSTRIA,28.APR.24 - DARTS - PDC European Tour, Austrian Darts Open. Image shows fans with a sign . PUBLICATIONxNOTxINxAUTxSUIxSWE GEPAxpictures xWolfga...
News

Darts: Erstes PDC-Turnier in Saudi-Arabien - folgt die WM?

  • 09.10.2025
  • 13:44 Uhr
2025 Betfred World Matchplay - Day Eight
News

Darts: World Grand Prix 2025 heute live im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream

  • 09.10.2025
  • 10:05 Uhr
Verliert trotz Rekord: Gian van Veen
News

Rekord-Average nicht genug gegen Littler

  • 08.10.2025
  • 00:00 Uhr
Schindler verpasst Achtelfinale
News

World Grand Prix: Bitterer Abend für Martin Schindler

  • 06.10.2025
  • 20:43 Uhr
Entertainment,Influencer Dart WM 2025 16.05.2025, xdanx, Entertainment, Influencer Dart WM 2025 emspor, v.l. Dart Profi Max Hopp (The Maximiser) wirft ein Dart bei der Influencer Darts WM in der Ub...
News

Darts-WM: Hopp vor Rückkehr in den Ally Pally

  • 03.10.2025
  • 13:27 Uhr
23 07 2025. World Matchplay Darts Michael van Gerwen during the Betfred World Matchplay Darts at Winter Gardens, Blackpool, United Kingdom on 23 July 2025. Blackpool Winter Gardens Scotland United ...
News

Handgemenge in Dönerbude: MvG sorgt für Aufsehen

  • 01.10.2025
  • 08:44 Uhr
20 07 2025. World Matchplay Darts Martin Schindler during the Betfred World Matchplay Darts at Winter Gardens, Blackpool, United Kingdom on 20 July 2025. Blackpool Winter Gardens United Kingdom Edi...
News

Darts: Schindler erreicht historischen Meilenstein

  • 29.09.2025
  • 15:01 Uhr
Niko Springer spielt in Budapest groß auf
News

Darts-Sensation: Deutscher Springer gewinnt ersten PDC-Titel

  • 21.09.2025
  • 23:34 Uhr
Erlösung für Luke Littler
News

Im siebten Versuch: Littler besteht Theorieprüfung

  • 19.09.2025
  • 15:45 Uhr
2020/21 PDC William Hill World Darts Championship - Day Five
News

Darts-WM 2026: Max Hopp kommt Quali näher

  • 18.09.2025
  • 11:40 Uhr