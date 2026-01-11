In der neuen PDC-Saison gehen erstmals 15 deutsche Profis an den Start – Rekord. Bei der Q-School sicherten sich gleich mehrere Spieler ihre Tourkarten.

Die Deutschen gehen in der neuen Saison der Professional Darts Corporation in Rekordzahl an den Start.

Bei der Q-School in Kalkar/Nordrhein-Westfalen sicherten sich in WM-Überraschung Arno Merk, Yorick Hofkens, Matthias Ehlers, Marvin Kraft und Pascal Rupprecht gleich fünf Spieler aus Deutschland eine Tourkarte, insgesamt sind in diesem Jahr damit 15 Deutsche auf der Profitour unterwegs, so viele wie noch nie.

Der Peiner Merk, der bei seinem WM-Debüt in London den zweimaligen Champion Peter Wright ausgeschaltet und die dritte Runde erreicht hatte, hatte sich am Freitag im ersten Anlauf eine der insgesamt 29 vergebenen Tourkarten geholt.

Der erst 18-jährige Hofkens aus Goch und der 44 Jahre alte Hohberger Ehlers zogen am Samstag ebenfalls per Tagessieg nach, zum Abschluss der Wettbewerbe am Sonntag kamen Kraft (25) aus Bad Windsheim und der Bielefelder Rupprecht (25), der schon zwischen 2023 und 2024 auf der Tour war, dazu.