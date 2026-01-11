- Anzeige -
darts

Darts: Rekord bei der PDC – 15 deutsche Profis mit Tourkarte in der neuen Saison

  • Aktualisiert: 11.01.2026
  • 18:18 Uhr
  • SID

In der neuen PDC-Saison gehen erstmals 15 deutsche Profis an den Start – Rekord. Bei der Q-School sicherten sich gleich mehrere Spieler ihre Tourkarten.

Die Deutschen gehen in der neuen Saison der Professional Darts Corporation in Rekordzahl an den Start.

Bei der Q-School in Kalkar/Nordrhein-Westfalen sicherten sich in WM-Überraschung Arno Merk, Yorick Hofkens, Matthias Ehlers, Marvin Kraft und Pascal Rupprecht gleich fünf Spieler aus Deutschland eine Tourkarte, insgesamt sind in diesem Jahr damit 15 Deutsche auf der Profitour unterwegs, so viele wie noch nie.

Der Peiner Merk, der bei seinem WM-Debüt in London den zweimaligen Champion Peter Wright ausgeschaltet und die dritte Runde erreicht hatte, hatte sich am Freitag im ersten Anlauf eine der insgesamt 29 vergebenen Tourkarten geholt.

Der erst 18-jährige Hofkens aus Goch und der 44 Jahre alte Hohberger Ehlers zogen am Samstag ebenfalls per Tagessieg nach, zum Abschluss der Wettbewerbe am Sonntag kamen Kraft (25) aus Bad Windsheim und der Bielefelder Rupprecht (25), der schon zwischen 2023 und 2024 auf der Tour war, dazu.

Deutsche Profis auf der PDC-Tour: Wer die Tourkarten 2026 erhalten hat

Mit der Tourkarte sind Merk, Hofkens, Ehlers, Kraft und Rupprecht für die meisten Turniere der PDC spielberechtigt. Die Tourkarte gilt zunächst für die kommenden zwei Jahre.

Neben dem Quintett sind der Weltranglisten-15. Martin Schindler, Ricardo Pietreczko, der ehemalige WM-Halbfinalist Gabriel Clemens, Niko Springer, Lukas Wenig, Max Hopp, Dominik Grüllich, Kai Gotthard, Leon Weber und Maximilian Czerwinski auf der Tour dabei. Der viermalige WM-Teilnehmer Florian Hempel verlor seine Tourkarte und verzichtete darauf, erneut um eine zu spielen.

Bei der parallel ausgetragenen Q-School im englischen Milton Keynes verpasste Fallon Sherrock erneut den Sprung auf die Tour. Auch der 61-jährige Steve Beaton, der seine Karriere Ende 2024 eigentlich beendet hatte, ging bei seiner versuchten Rückkehr leer aus.

Dafür waren unter anderem WM-Achtelfinalist Charlie Manby (20) und Routinier Mervyn King (59), der seine Tourkarte nach einem Jahr zurückholte, erfolgreich.

