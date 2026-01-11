darts
Darts: Rekord bei der PDC – 15 deutsche Profis mit Tourkarte in der neuen Saison
- Aktualisiert: 11.01.2026
- 18:18 Uhr
- SID
In der neuen PDC-Saison gehen erstmals 15 deutsche Profis an den Start – Rekord. Bei der Q-School sicherten sich gleich mehrere Spieler ihre Tourkarten.
Die Deutschen gehen in der neuen Saison der Professional Darts Corporation in Rekordzahl an den Start.
Bei der Q-School in Kalkar/Nordrhein-Westfalen sicherten sich in WM-Überraschung Arno Merk, Yorick Hofkens, Matthias Ehlers, Marvin Kraft und Pascal Rupprecht gleich fünf Spieler aus Deutschland eine Tourkarte, insgesamt sind in diesem Jahr damit 15 Deutsche auf der Profitour unterwegs, so viele wie noch nie.
Der Peiner Merk, der bei seinem WM-Debüt in London den zweimaligen Champion Peter Wright ausgeschaltet und die dritte Runde erreicht hatte, hatte sich am Freitag im ersten Anlauf eine der insgesamt 29 vergebenen Tourkarten geholt.
Der erst 18-jährige Hofkens aus Goch und der 44 Jahre alte Hohberger Ehlers zogen am Samstag ebenfalls per Tagessieg nach, zum Abschluss der Wettbewerbe am Sonntag kamen Kraft (25) aus Bad Windsheim und der Bielefelder Rupprecht (25), der schon zwischen 2023 und 2024 auf der Tour war, dazu.
Darts: Order of Merit nach der WM 2026 - Luke Littler setzt sich ab
Darts: Die aktuelle Order of Merit
Nach der Darts-WM 2026 dominiert Luke Littler die Order of Merit mehr denn je. Wer steht außerdem in den Top 10? Und wo finden sich die Deutschen wieder? Die aktuelle Darts-Geldrangliste (Quelle: dartsrankings.com; Stand: 10. Januar 2026).
Platz 100: Arno Merk (GER)
Preisgeld in Pfund: 37.500
Platz 91: Stefan Bellmont (SUI)
Preisgeld in Pfund: 43.750
Platz 90: Dominik Grüllich (GER)
Preisgeld in Pfund: 44.250
Platz 83: Max Hopp (GER)
Preisgeld in Pfund: 58.250
Platz 71: Florian Hempel (GER)
Preisgeld in Pfund: 78.750
Platz 62: Lukas Wenig (GER)
Preisgeld in Pfund: 101.250
Platz 55: Mensur Suljovic (AUT)
Preiseld in Pfund: 127.750
Platz 54: Niko Springer (GER)
Preisgeld in Pfund: 129.750
Platz 47: Gabriel Clemens (GER)
Preisgeld in Pfund: 154.250
Platz 34: Ricardo Pietreczko (GER)
Preisgeld in Pfund: 293.000
Platz 32: Michael Smith (ENG)
Preisgeld in Pfund: 303.500
Platz 31: Peter Wright (SCO)
Preisgeld in Pfund: 311.500
Platz 30: Dirk van Duijvenbode (NED)
Preisgeld in Pfund: 319.750
Platz 29: Wessel Nijman (NED)
Preisgeld in Pfund: 320.750
Platz 28: Krzysztof Ratajski (POL)
Preisgeld in der Pfund: 322.500
Platz 27: Ritchie Edhouse (ENG)
Preisgeld in Pfund: 324.000
Platz 26: Cameron Menzies (SCO)
Preisgeld in Pfund: 325.250
Platz 25: Dimitri Van den Bergh (BEL)
Preisgeld in Pfund: 335.250
Platz 24: Ryan Joyce (ENG)
Preisgeld in Pfund: 345.000
Platz 23: Daryl Gurney (NIR)
Preisgeld in Pfund: 346.500
Platz 22: Dave Chisnall (ENG)
Preisgeld in Pfund: 362.500
Platz 21: Luke Woodhouse (ENG)
Preisgeld in Pfund: 383.000
Platz 20: Rob Cross (ENG)
Preisgeld in Pfund: 389.000
Platz 19: Mike De Decker (BEL)
Preisgeld in Pfund: 413.500
Platz 18: Jermaine Wattimena (NED)
Preisgeld in Pfund: 423.000
Platz 17: Damon Heta (AUS)
Preisgeld in Pfund: 439.000
Platz 16: Ross Smith (ENG)
Preisgeld in Pfund: 447.750
Platz 15: Martin Schindler (GER)
Preisgeld in Pfund: 458.250
Platz 14: Nathan Aspinall (ENG)
Preisgeld in Pfund: 460.000
Platz 13: Chris Dobey (ENG)
Preisgeld in Pfund: 505.250
Platz 12: Gerwyn Price (WAL)
Preisgeld in Pfund: 521.000
Platz 11: James Wade (ENG)
Preisgeld in Pfund: 544.250
Platz 10: Danny Noppert (NED)
Preisgeld in Pfund: 550.750
Platz 9: Josh Rock (NIR)
Preisgeld in Pfund: 555.500
Platz 8: Ryan Searle (ENG)
Preisgeld in Pfund: 568.000
Platz 7: Stephen Bunting (ENG)
Preisgeld in Pfund: 593.750
Platz 6: Gary Anderson (SCO)
Preisgeld in Pfund: 609.500
Platz 5: Jonny Clayton (WAL)
Preisgeld in Pfund: 625.000
Platz 4: Michael van Gerwen (NED)
Preisgeld in Pfund: 691.250
Platz 3: Gian van Veen (NED)
Preisgeld in Pfund: 912.500
Platz 2: Luke Humphries (ENG)
Preisgeld in Pfund: 1.172.000
Platz 1: Luke Littler (ENG)
Preisgeld in Pfund: 2.770.500
Deutsche Profis auf der PDC-Tour: Wer die Tourkarten 2026 erhalten hat
Mit der Tourkarte sind Merk, Hofkens, Ehlers, Kraft und Rupprecht für die meisten Turniere der PDC spielberechtigt. Die Tourkarte gilt zunächst für die kommenden zwei Jahre.
Neben dem Quintett sind der Weltranglisten-15. Martin Schindler, Ricardo Pietreczko, der ehemalige WM-Halbfinalist Gabriel Clemens, Niko Springer, Lukas Wenig, Max Hopp, Dominik Grüllich, Kai Gotthard, Leon Weber und Maximilian Czerwinski auf der Tour dabei. Der viermalige WM-Teilnehmer Florian Hempel verlor seine Tourkarte und verzichtete darauf, erneut um eine zu spielen.
Bei der parallel ausgetragenen Q-School im englischen Milton Keynes verpasste Fallon Sherrock erneut den Sprung auf die Tour. Auch der 61-jährige Steve Beaton, der seine Karriere Ende 2024 eigentlich beendet hatte, ging bei seiner versuchten Rückkehr leer aus.
Dafür waren unter anderem WM-Achtelfinalist Charlie Manby (20) und Routinier Mervyn King (59), der seine Tourkarte nach einem Jahr zurückholte, erfolgreich.