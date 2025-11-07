Darts
Darts - Super League 2025: Wer holt sich das WM-Ticket? Übertragung im Free-TV und Joyn-Livestream
- Veröffentlicht: 07.11.2025
- 13:52 Uhr
In Hildesheim wird heute ein deutsches Ticket für die Darts-WM in London vergeben. Wer sichert sich die Teilnahme im "Ally Pally"? So verfolgt ihr die Entscheidung im Free-TV und Joyn-Livestream.
Mit Martin Schindler, Ricardo Pietreczko, Niko Springer, Lukas Wenig, Gabriel Clemens, Max Hopp und Dominik Grüllich sind bereits sieben deutsche Spieler für die Darts-WM 2026 qualifiziert.
Heute Abend wird sich ein weiterer deutscher Spieler ein Ticket für das Highlight des Jahres sichern. Bei der Super League in Hildesheim stehen die entscheidenen Partien an.
Nachdem in den vergangenen Tagen bereits die Gruppenphase absolviert wurden, finden Freitagabend das Viertel- und Halbfinale statt, bevor im Finale der achte WM-Teilnehmer gesucht wird.
ran hat alle Informationen zur Übertragung des Finaltages zusammengefasst!
Super League 2025 heute live: Wann und wo wird das Turnier ausgetragen?
Die PDC Super League findet vom 4. bis 7. November statt. Austragungsort ist die Halle 39 in Hildesheim.
Super League 2025 heute live: Wie viele Spieler nehmen teil?
Insgesamt nahmen 24 Spieler an der Super League teil. Vor dem Start des Finaltages kämpfen noch acht Spieler um das WM-Ticket.
In welchem Modus wird bei der Super League 2025 gespielt?
In der Super League gilt der klassische 501-Double-Out-Modus. Ein Leg gewinnt, wer zuerst 501 Punkte auf 0 herunterspielt, der Check-Out muss über ein Doppelfeld erfolgen.
In welcher Runde wie viele Legs für den Gewinn der Partie notwendig sind, seht ihr nachfolgend:
- Viertelfinale: Best of 11 Legs
- Halbfinale: Best of 13 Legs
- Finale: Best of 15 Legs
Super League 2025 heute live: Welche Spiele stehen am Finaltag an?
Viertelfinale, heute ab 19:00 Uhr:
- Daniel Klose vs. Mika Donnevert
- Michael Klönhammer vs. Liam Maendl-Lawrence
- Jarod Becker vs. Dragutin Horvat
- Yorick Hofkens vs. Arno Merk
Halbfinale, heute ab ca. 21:30 Uhr:
- Klose/Donnevert vs. Klönhammer/Lawrence
- Becker/Horvat vs. Hofkens/Merk
Finale, heute ab ca. 22:30 Uhr
- Klose/Donnevert/Klönhammer/Lawrence vs. Becker/Horvat/Hofkens/Merk
Super League 2025 live: Wer überträgt das Turnier heute im Free-TV und im Livestream?
Im Free-TV ist der Grand Slam bei Sport1 zu sehen. Einen kostenlosen Livestream gibt's auf Joyn.
