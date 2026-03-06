- Anzeige -
Darts UK Open 2026

Darts: UK Open 2026 heute live - alle Infos zum PDC-Turnier und zur TV-Übertragung und Livestreams

  • Veröffentlicht: 06.03.2026
  • 14:30 Uhr

In der PDC kämpfen die Stars bei den UK Open 2026 um den zweiten Major-Titel des Jahres. ran hat alle Infos zum Turnier!

Mit den UK Open ist eines der beliebtesten Turniere der Darts-Welt gestartet. Vom 6. bis zum 8. März kämpfen insgesamt 160 Teilnehmer um den Major-Titel.

Eine große Besonderheit: Auch Amateure haben die Chance, am Turnier teilzunehmen. Hinzu kommt, dass in den ersten Runden teilweise an bis zu acht Boards gleichzeitig gespielt wird.

Als Titelverteidiger geht Superstar Luke Littler an den Start. Der Engländer setzte sich im vergangenen Jahr im Finale klar mit 11:2 gegen James Wade durch. Auch in diesem Jahr gehört der 19-Jährige natürlich zu den größten Favoriten.

Mit Martin Schindler, Ricardo Pietreczko und Co. hoffen auch zahlreiche deutsche Starter auf einen tiefen Run.

ran hat alle Informationen zum Turnier zusammengefasst.

Darts heute live: Wann und wo finden die UK Open 2026 statt?

Die UK Open 2026 finden vom 6. bis 8. März im Butlin's Minehead Resort in Minehead statt.

UK Open 2026: Die Spiele in der Übersicht

UK Open
06.03.2026
13:25
Adam Lipscombe
A. Lipscombe
England
6:0
6
0
Beendet
England
J.Todd
Jack Todd
06.03.2026
13:25
Andy Boulton
A. Boulton
England
6:4
6
4
Beendet
England
M. King
Mervyn King
06.03.2026
13:45
Patrik Williams
P.Williams
England
6:5
6
5
Beendet
Norwegen
C. Dekker
Cor Dekker
06.03.2026
13:50
Oliver King
O.King
England
5:6
5
6
Beendet
England
B. Brooks
Bradley Brooks
06.03.2026
13:55
Ron Meulenkamp
R. Meulenkamp
Niederlande
5:6
5
6
Beendet
England
A. Warner
Adam Warner
06.03.2026
13:55
Maik Kuivenhoven
M. Kuivenhoven
Niederlande
5:6
5
6
Beendet
Deutschland
M. Unterbuchner
Michael Unterbuchner
06.03.2026
14:00
Robert Owen
R. Owen
Wales
6:4
6
4
Beendet
Belgien
S. Henderyck
Stefaan Henderyck
06.03.2026
14:05
Thomas Lovely
T. Lovely
England
6:4
6
6
4
4
Beendet
Irland
S.McGuirk
Shane McGuirk
06.03.2026
14:10
Dennie Olde Kalter
D. Kalter
Niederlande
1:6
1
6
Beendet
Schottland
S.Campbell
Scott Campbell
06.03.2026
14:15
Sebastian Bialecki
S. Bialecki
Polen
6:5
6
6
5
5
Beendet
Niederlande
C. Kist
Christian Kist
06.03.2026
14:20
Wesley Plaisier
W. Plaisier
Niederlande
4:6
4
6
Beendet
England
O. Bates
Owen Bates
06.03.2026
14:20
Arno Merk
A. Merk
Deutschland
4:6
4
6
Beendet
England
T. Sykes
Thomas Sykes
06.03.2026
14:25
Dominik Grüllich
D. Grüllich
Deutschland
6:1
6
1
Beendet
Niederlande
J.van den Herik
Jamai van den Herik
06.03.2026
14:25
Benjamin Pratnemer
B. Pratnemer
Slowenien
6:1
6
1
Beendet
England
S.Whitaker
Samuel Whitaker
06.03.2026
14:25
Maximilian Czerwinski
M. Czerwinski
Deutschland
3:6
3
6
Beendet
Litauen
D. Labanauskas
Darius Labanauskas
06.03.2026
14:33
Adam Gawlas
A. Gawlas
Tschechien
6:0
6
6
0
0
Beendet
England
T. Dudeney
Tavis Dudeney
06.03.2026
14:40
Stephen Rosney
S.Rosney
Irland
6:4
6
4
Beendet
England
S. Burton
Stephen Burton
06.03.2026
14:45
Rhys Griffin
R. Griffin
Wales
2:6
2
6
Beendet
Schweden
O. Lukasiak
Oskar Lukasiak
06.03.2026
14:45
Sietse Lap
S.Lap
Niederlande
1:6
1
6
Beendet
Spanien
C.Reyes
Cristo Reyes
06.03.2026
14:50
Alexander Merkx
A. Merkx
Niederlande
6:2
6
2
Beendet
Niederlande
M. van Velzen
Marvin van Velzen
06.03.2026
14:50
Marvin Kraft
M.Kraft
Deutschland
2:6
2
6
Beendet
Deutschland
K. Gotthardt
Kai Gotthardt
06.03.2026
14:54
Jimmy van Schie
J. van Schie
Niederlande
2:6
2
2
6
6
Beendet
England
T. Bissell
Tom Bissell
06.03.2026
14:55
Greg Ritchie
G. Ritchie
Schottland
6:3
6
3
Beendet
Australien
A.Leek
Adam Leek
06.03.2026
14:56
Tytus Kanik
T. Kanik
Polen
0:6
0
0
6
6
Beendet
Kanada
J. Long
Jim Long
06.03.2026
15:05
Jeffrey Sparidaans
J. Sparidaans
Niederlande
0:0
0
0
Live
Niederlande
C. Landman
Chris Landman
06.03.2026
15:15
Henry Coates
H. Coates
England
0:0
0
0
Live
England
A. Paxton
Adam Paxton
06.03.2026
15:21
Sam Spivey
S.Spivey
England
6:5
6
6
5
5
Beendet
Deutschland
M. Hopp
Max Hopp
06.03.2026
15:25
Darryl Pilgrim
D. Pilgrim
England
6:4
6
6
4
4
Beendet
England
B. Greaves
Beau Greaves
06.03.2026
15:25
Jurjen van der Velde
J. van d. Velde
Niederlande
0:0
0
0
Live
Deutschland
L. Weber
Leon Weber
06.03.2026
15:35
Charlie Manby
C. Manby
England
0:0
0
0
Live
England
T.Thorpe
Tyler Thorpe
06.03.2026
15:55
Pascal Rupprecht
P. Rupprecht
Deutschland
1:1
1
1
1
1
Gestartet
England
C. Crabtree
Cameron Crabtree

UK Open heute live: Wird das Turnier im Free-TV übertragen?

Ja! Sport1 zeigt das Turnier live im Free-TV. Der Sender zeigt dabei nur die Spiele von der Hauptbühne.

UK Open 2026 heute live: Wird das PDC-Turnier im Livestream übertragen?

Ja. Einen Livestream der Sport-1-Übertragung findet ihr auf Joyn.

Zudem werden die UK Open auch auf DAZN gezeigt. Dafür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

Darts UK Open heute live: Wie wird das Turnier gespielt?

Das Turnier wird im K.-o.-System ausgetragen. Gespielt wird - anders als beispielsweise bei der WM - im Leg-Modus:

  • Runde 1: Best of 11 Legs
  • Runde 2: Best of 11 Legs
  • Runde 3: Best of 11 Legs
  • Runde 4: Best of 19 Legs
  • Runde 5: Best of 19 Legs
  • Achtelfinale: Best of 19 Legs
  • Viertelfinale: Best of 19 Legs
  • Halbfinale: Best of 21 Legs
  • Finale: Best of 21 Legs
Wer nimmt an den UK Open 2026 teil?

Alle 128 Inhaber der Tour Card sind automatisch für das Turnier qualifiziert. Zudem werden je acht Startplätze über die Development- und Challenge Tour vergeben.

Die weiteren Qualifikanten sind Amateure, die sich über verschiedene Qualifier in das Turnier gespielt haben.

Darts: Was ist die Besonderheit an den UK Open?

Bei den UK Open gibt es keine Setzliste. Die Begegnungen der nächsten Runde werden immer gelost. Top-Stars (die erst in der 4. Runde einsteigen) können somit bereits früh im Turnier aufeinandertreffen.

UK Open 2026: Wie viele Deutsche sind mit dabei?

Insgesamt nehmen 17 Deutsche am Turnier teil:

  • Martin Schindler (ab Runde 4)
  • Ricardo Pietrezcko (ab Runde 3)
  • Gabriel Clemens (ab Runde 3)
  • Niko Springer (ab Runde 3)
  • Lukas Wenig (ab Runde 3)
  • Max Hopp (ab Runde 2)
  • Dominik Grüllich (ab Runde 2)
  • Leon Weber (ab Runde 2)
  • Maximilian Czerwinski (ab Runde 2)
  • Kai Gotthardt (ab Runde 1)
  • Arno Merk (ab Runde 1)
  • Marvin Kraft (ab Runde 1)
  • Pascal Rupprecht (ab Runde 1)
  • Yorick Hofkens (ab Runde 1)
  • Matthias Ehlers (ab Runde 1)
  • Jannis Barkhausen (ab Runde 1)
  • Michael Unterbuchner (ab Runde 1)

UK Open 2026 heute live: Wie hoch sind die Preisgelder?

Insgesamt werden 750.000 Pfund ausgeschüttet:

  • Sieger: 120.000 Pfund
  • Finalist: 60.000 Pfund
  • Halbfinale: 35.000 Pfund
  • Viertelfinale: 20.000 Pfund
  • Letzte 16: 12.500 Pfund
  • Letzte 32: 7.500 Pfund
  • Letzte 64: 3.000 Pfund
  • Letzte 96: 2.000 Pfund
  • Letzte 128: 1.250 Pfund
