Darts UK Open 2026
Darts: UK Open 2026 heute live - alle Infos zum PDC-Turnier und zur TV-Übertragung und Livestreams
- Veröffentlicht: 06.03.2026
- 14:30 Uhr
In der PDC kämpfen die Stars bei den UK Open 2026 um den zweiten Major-Titel des Jahres. ran hat alle Infos zum Turnier!
Mit den UK Open ist eines der beliebtesten Turniere der Darts-Welt gestartet. Vom 6. bis zum 8. März kämpfen insgesamt 160 Teilnehmer um den Major-Titel.
Eine große Besonderheit: Auch Amateure haben die Chance, am Turnier teilzunehmen. Hinzu kommt, dass in den ersten Runden teilweise an bis zu acht Boards gleichzeitig gespielt wird.
Als Titelverteidiger geht Superstar Luke Littler an den Start. Der Engländer setzte sich im vergangenen Jahr im Finale klar mit 11:2 gegen James Wade durch. Auch in diesem Jahr gehört der 19-Jährige natürlich zu den größten Favoriten.
Mit Martin Schindler, Ricardo Pietreczko und Co. hoffen auch zahlreiche deutsche Starter auf einen tiefen Run.
ran hat alle Informationen zum Turnier zusammengefasst.
Darts heute live: Wann und wo finden die UK Open 2026 statt?
Die UK Open 2026 finden vom 6. bis 8. März im Butlin's Minehead Resort in Minehead statt.
UK Open 2026: Die Spiele in der Übersicht
Externer Inhalt
UK Open heute live: Wird das Turnier im Free-TV übertragen?
Ja! Sport1 zeigt das Turnier live im Free-TV. Der Sender zeigt dabei nur die Spiele von der Hauptbühne.
UK Open 2026 heute live: Wird das PDC-Turnier im Livestream übertragen?
Ja. Einen Livestream der Sport-1-Übertragung findet ihr auf Joyn.
Zudem werden die UK Open auch auf DAZN gezeigt. Dafür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.
Darts UK Open heute live: Wie wird das Turnier gespielt?
Das Turnier wird im K.-o.-System ausgetragen. Gespielt wird - anders als beispielsweise bei der WM - im Leg-Modus:
- Runde 1: Best of 11 Legs
- Runde 2: Best of 11 Legs
- Runde 3: Best of 11 Legs
- Runde 4: Best of 19 Legs
- Runde 5: Best of 19 Legs
- Achtelfinale: Best of 19 Legs
- Viertelfinale: Best of 19 Legs
- Halbfinale: Best of 21 Legs
- Finale: Best of 21 Legs
Wer nimmt an den UK Open 2026 teil?
Alle 128 Inhaber der Tour Card sind automatisch für das Turnier qualifiziert. Zudem werden je acht Startplätze über die Development- und Challenge Tour vergeben.
Die weiteren Qualifikanten sind Amateure, die sich über verschiedene Qualifier in das Turnier gespielt haben.
Darts: Was ist die Besonderheit an den UK Open?
Bei den UK Open gibt es keine Setzliste. Die Begegnungen der nächsten Runde werden immer gelost. Top-Stars (die erst in der 4. Runde einsteigen) können somit bereits früh im Turnier aufeinandertreffen.
UK Open 2026: Wie viele Deutsche sind mit dabei?
Insgesamt nehmen 17 Deutsche am Turnier teil:
- Martin Schindler (ab Runde 4)
- Ricardo Pietrezcko (ab Runde 3)
- Gabriel Clemens (ab Runde 3)
- Niko Springer (ab Runde 3)
- Lukas Wenig (ab Runde 3)
- Max Hopp (ab Runde 2)
- Dominik Grüllich (ab Runde 2)
- Leon Weber (ab Runde 2)
- Maximilian Czerwinski (ab Runde 2)
- Kai Gotthardt (ab Runde 1)
- Arno Merk (ab Runde 1)
- Marvin Kraft (ab Runde 1)
- Pascal Rupprecht (ab Runde 1)
- Yorick Hofkens (ab Runde 1)
- Matthias Ehlers (ab Runde 1)
- Jannis Barkhausen (ab Runde 1)
- Michael Unterbuchner (ab Runde 1)
UK Open 2026 heute live: Wie hoch sind die Preisgelder?
Insgesamt werden 750.000 Pfund ausgeschüttet:
- Sieger: 120.000 Pfund
- Finalist: 60.000 Pfund
- Halbfinale: 35.000 Pfund
- Viertelfinale: 20.000 Pfund
- Letzte 16: 12.500 Pfund
- Letzte 32: 7.500 Pfund
- Letzte 64: 3.000 Pfund
- Letzte 96: 2.000 Pfund
- Letzte 128: 1.250 Pfund