In der PDC kämpfen die Stars bei den UK Open 2026 um den zweiten Major-Titel des Jahres. ran hat alle Infos zum Turnier!

Mit den UK Open ist eines der beliebtesten Turniere der Darts-Welt gestartet. Vom 6. bis zum 8. März kämpfen insgesamt 160 Teilnehmer um den Major-Titel.

Eine große Besonderheit: Auch Amateure haben die Chance, am Turnier teilzunehmen. Hinzu kommt, dass in den ersten Runden teilweise an bis zu acht Boards gleichzeitig gespielt wird.

Als Titelverteidiger geht Superstar Luke Littler an den Start. Der Engländer setzte sich im vergangenen Jahr im Finale klar mit 11:2 gegen James Wade durch. Auch in diesem Jahr gehört der 19-Jährige natürlich zu den größten Favoriten.

Mit Martin Schindler, Ricardo Pietreczko und Co. hoffen auch zahlreiche deutsche Starter auf einen tiefen Run.

ran hat alle Informationen zum Turnier zusammengefasst.