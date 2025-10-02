Vom 6. bis 12. Oktober 2025 steht der World Grand Prix 2025 an. ran hat alle wichtigen Informationen zum Turnier und zur Übertragung zusammengefasst. Die Darts-Weltmeisterschaft rückt Tag für Tag näher. In etwas mehr als zwei Monaten schlagen die besten Darts-Spieler der Welt ihre Zelte in London auf. Alle Sessions des World Grand Prix 2025 LIVE und KOSTENLOS auf Joyn! Es wird also höchste Zeit, um in Form zu kommen. Der World Grand Prix ist dafür eine gute Gelegenheit und fordert von den Spielern vor allem Konstanz auf den Doppelfeldern.

Warum? Der World Grand Prix ist das einzige Turnier des Jahres, das im sog. "Double-In-Double-Out"-Modus gespielt wird. Die Spieler müssen jedes Leg nicht nur mit einem Treffer ins Doppelfeld beenden, sondern auch starten. Wer holt sich den Titel? Wer kann Luke Humphries oder Luke Littler schlagen? Wie performen die Altmeister Peter Wright, Gary Anderson und Raymond van Barneveld? Besonders schön: Aus deutscher Sicht sind mit Martin Schindler und Niko Springer gleich zwei Spieler mit von der Partie. Schindler hatte erst vor Kurzem deutsche Darts-Geschichte geschrieben und will seinen Höhenflug fortsetzen. ran zeigt, wie ihr das Darts-Spektakel live verfolgen könnt und verrät die wichtigsten Informationen zum Turnier.

Wann und wo findet der World Grand Prix 2025 statt? Der World Grand Prix 2025 findet vom 6. bis 12. Oktober in Leicester statt. Austragungsort ist die "Mattioli Arena".

World Grand Prix live: Wann finden die Sessions in Leicester statt? Montag, 6. Oktober: 1. Runde ab 19:00 Uhr

Dienstag, 7. Oktober: 1. Runde ab 19:00 Uhr

Mittwoch, 8. Oktober: 2. Runde ab 20:00 Uhr

Donnerstag, 9. Oktober: 2. Runde ab 20:00 Uhr

Freitag, 10. Oktober: Viertelfinale ab 20:00 Uhr

Samstag, 11. Oktober: Halbfinale ab 21:00 Uhr

Sonntag, 12. Oktober: Finale ab 21:00 Uhr

Welcher Modus wird beim World Grand Prix gespielt? Beim World Grand Prix wird im "Knockout-Modus" gespielt. Bei einer Niederlage ist man ausgeschieden. Es wird im "Double-In-Double-Out"-Modus gespielt. In jedem Spiel gilt der "Best-of-Sets"-Modus: 1. Runde: Best of 3 Sets

2. Runde und Viertelfinale: Best of 5 Sets

Halbfinale: Best of 9 Sets

Finale: Best of 11 Sets

World Grand Prix 2025: Gibt es eine Free-TV-Übertragung? Ja. Der World Grand Prix 2025 wird LIVE im Free-TV von Sport1 übertragen.

Wird der World Grand Prix 2025 live im Pay-TV übertragen? Ja. In Deutschland überträgt DAZN live. Dazu ist ein kostenpflichtiges Abo beim Sender notwendig.

Wo kann ich den World Grand Prix kostenlos im Livestream verfolgen? Alle Sessions des Turniers können LIVE und kostenlos auf Joyn verfolgt werden.

Welche deutschen Spieler treten beim World Grand Prix an? Beim World Grand Prix treten in diesem Jahr zwei deutsche Spieler an. Martin Schindler muss in der 1. Runde gegen Krzysztof Ratajski ran und könnte bei einem Sieg in Runde zwei auf Superstar Luke Humphries treffen. Niko Springer bekommt es zum Auftakt indes mit Stephen Bunting zu tun.

World Grand Prix 2025 live: Wie hoch ist das Preisgeld? Insgesamt werden beim World Grand Prix 2025 600.000 Pfund ausgeschüttet. 1. Runde: 7.500 Pfund

2. Runde: 15.000 Pfund

Viertelfinale: 25.000 Pfund

Halbfinale: 40.000 Pfund

Finale: 60.000 Pfund

Sieger: 120.000 Pfund