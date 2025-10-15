Die German Darts Championships vom 17. bis 19. Oktober stellen das letzte von 14 Stationen der PDC European Tour dar. Das Turnier läuft im kostenlosen Livestream auf Joyn. Die PDC European Tour 2025 endet mit dem Turnier in Hildesheim in der "Halle 39". Vom 17. bis zum 19. Oktober wird sich die Elite des Darts-Sports in Deutschland versammeln. German Darts Championship ab 17.10. jeweils um 13 und 19 Uhr live auf Joyn Neben den deutschen Hoffnungsträgern Martin Schindler und Ricardo Pietreczko werden auch Stars wie Luke Humphries und Luke Littler mit dabei sein. Titelverteidiger ist Peter Wright, der im Vorjahr den amtierenden Weltmeister Littler bezwingen konnte. ran liefert alle wichtigen Informationen zur German Darts Championship.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Anzeige

German Darts Championship: Wo läuft das letzte Turnier der PDC European live im TV und Stream? Das Event wird von Freitag bis Sonntag live von "Sport1" im Free TV gezeigt. Zudem wird es einen kostenfreien Livestream geben, der auf Joyn aufrufbar ist. Der Stream wird ebenfalls das komplette Turnier von Freitag bis Sonntag abbilden. German Darts Championship ab 17.10. jeweils um 13 und 19 Uhr live auf Joyn

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

German Darts Championship: Wer darf am Event in Deutschland teilnehmen? Insgesamt sind bei der German Darts Championship 48 Spieler mit. Die Top-16 der Weltrangliste sind automatisch für alle Events der European Tour gesetzt und müssen nach einer Wild Card in Runde eins erst am Samstag in Runde zwei antreten. Das Teilnehmerfeld komplettieren die besten 16 ungesetzten Spieler der Pro Tour-Order of Merit, zehn Gewinner eines Qualifikationsturniers, vier deutsche Qualifkanten, ein Spieler aus der Region Nordic & Baltic und ein Qualifikant aus Osteuropa. Gesetzte Spieler: 1. Luke Humphries

2. Luke Littler

3. Michael van Gerwen (wird am Turnier nicht teilnehmen)

4. Stephen Bunting

5. James Wade

6. Jonny Clayton

7. Chris Dobey

8. Rob Cross

9. Gerwyn Price

10. Damon Heta

11. Josh Rock

12. Gary Anderson

13. Dave Chisnall

14. Ross Smith

15. Danny Noppert

16. Peter Wright Qualifikanten über ProTour-Rangliste: Martin Schindler

Gian van Veen

Wessel Nijman

Cameron Menzies

Ryan Searle

Nathan Aspinall

Jermaine Wattimena

Dirk van Duijvenbode

Mike De Decker

Daryl Gurney

Luke Woodhouse

Andrew Gilding

Ryan Joyce

Raymond van Barneveld

Ricardo Pietreczko

Niels Zonneveld Sieger des Qualifikationsturniers für Tourkarten-Inhaber: Karel Sedlacek

Joe Cullen

Tom Bissell

Christian Kist

Wesley Plaisier

Radek Szaganski

Steve Lennon

Callan Rydz

Justin Hood

William O'Connor Lokale Qualifikanten: 4 Startplätze Nordic & Baltic Qualifikant: Darius Labanauskas Osteuropäischer Qualifikant: Tomislav Rosandic

German Darts Championship: Das ist der Modus Gespielt wird wie gewohnt von Beginn an im K.o.-Modus, was bedeutet, dass ein verlorenes Spiel mit dem Turnier-Aus einhergeht. Am Freitag sind nur die 32 nicht gesetzten Spieler im Einsatz und kämpfen um einen Platz im Sechzehntelfinale. Von da an müssen auch die 16 gesetzten Spieler ins Geschehen eingreifen und spielen jeweils gegen einen der 16 ungesetzten Gewinner vom Vortag. In den ersten vier Runden inklusive allen Viertelfinals kommt der Modus "Best-of-11-Legs" zum Einsatz. Dies bedeutet, dass sechs gewonnene Legs benötigt werden, um ein Match zu gewinnen. Die Halbfinals werden nach dem Modus "Best of 13" ausgetragen, während im Finale der Modus "Best of 15" gilt. Darts: Gerwyn Price fordert nach Pleite vs. Luke Littler Regeländerung

Darts: PDC gastiert 2026 erstmals in Saudi-Arabien - folgt bald die WM?

Anzeige

German Darts Championship: Der Zeitplan Freitag, 17. Oktober 2025: 19 bis 23 Uhr: 1. Runde

Samstag, 18. Oktober 2025: 13 bis 17 Uhr und 1 9 bis 23 Uhr : 2. Runde

Sonntag, 19. Oktober 2025: 13 bis 17 Uhr: 3. Runde, ab 19 Uhr: Viertelfinals, ab 21 Uhr: Halbfinals:, ab 22:30 Uhr: Finale

Anzeige

German Darts Championship: Favoriten und deutsche Chancen Als Topfavoriten gehen wie gewohnt Weltmeister Littler und Weltranglisten-Erster Humphries ins Turnier. Stephen Bunting und James Wade sind wohl die größten Herausforder der Dominatoren. Natürlich muss man auch Vorjahressieger Wright auf dem Zettel haben, der allerdings ein Jahr mit Ups & Downs erlebt hat. Michael van Gerwen wird nach den jüngsten Misserfolgen nicht teilnehmen. Aus deutscher Sicht liegen die Hoffnungen vor allem auf Schindler, der im Vorjahr das Viertelfinale erreicht hat und an guten Tagen Favoriten ärgern kann. Pietreczko ist immer eine kleine Wundertüte, könnte allerdings auch für die ein oder andere Überraschung sorgen. Darts - Jonny Clayton ätzt gegen deutsche Fans: "Sollte keine Pro Tour in Deutschland geben"

Darts-Youth-WM: Luke Littler reagiert auf sexistischen Kommentar gegen Beau Greaves "Bist du high?"

Anzeige