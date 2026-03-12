Premier League Darts: Jonny Clayton holt sich den Tagessieg

In Nottingham fand der 6. Spieltag der Darts Premier League statt. Jonny Clayton hat sich den Tagessieg gesichert.

Am 6. Spieltag der Premier League Darts in Nottingham hat sich Jonny Clayton den Tagessieg geholt. Der Waliser schlug im Finale Luke Humphries doch sehr deutlich mit 6:1.

Im Halbfinale bezwang Clayton zuvor Stephen Bunting mit 6:3, nachdem Bunting zwei Möglichkeiten auf einen Break verpasste.

Humphries konnte sein Halbfinale mit einem 128er Finish gegen Luke Littler knapp mit 6:5 gewinnen. Es war der erste Sieg des Engländers gegen den Weltranglistenzweiten nach zuletzt fünf verlorenen Partien in Folge.