6. spieltag
Premier League Darts: Jonny Clayton holt sich den Tagessieg
- Veröffentlicht: 13.03.2026
- 00:01 Uhr
- ran.de
In Nottingham fand der 6. Spieltag der Darts Premier League statt. Jonny Clayton hat sich den Tagessieg gesichert.
Am 6. Spieltag der Premier League Darts in Nottingham hat sich Jonny Clayton den Tagessieg geholt. Der Waliser schlug im Finale Luke Humphries doch sehr deutlich mit 6:1.
Im Halbfinale bezwang Clayton zuvor Stephen Bunting mit 6:3, nachdem Bunting zwei Möglichkeiten auf einen Break verpasste.
Humphries konnte sein Halbfinale mit einem 128er Finish gegen Luke Littler knapp mit 6:5 gewinnen. Es war der erste Sieg des Engländers gegen den Weltranglistenzweiten nach zuletzt fünf verlorenen Partien in Folge.
Van Gerwen scheitert in Nottingham früh
Im ersten Spiel gewann Bunting mit 6:1 gegen Josh Rock. Clayton bezwang den Niederländer Michael van Gerwen mit 6:3, während sich Humphries mit 6:4 gegen Gian van Veen durchsetze.
Im vierten Viertelfinale gewann der amtierende Weltmeister Luke Littler nach drei vergebenen Matchdarts mit 6:5 gegen Gerwyn Price.