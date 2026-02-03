- Anzeige -
Darts im Livestream auf Joyn

Premier League Darts 2026: 5. Spieltag in Cardiff live im Free-TV, Joyn-Stream und Liveticker

  • Aktualisiert: 02.03.2026
  • 08:13 Uhr
  • ran.de

Die Premier League Darts 2026 läuft auf Hochtouren. Das Turnier gilt als zweitwichtigstes der PDC. ran hat alle Informationen zum Wettbewerb.

Vom 5. Februar an treffen sich acht der besten Darts-Spieler weltweit jeden Donnerstag zum Kräftemessen.

Die Premier League ist nach der Weltmeisterschaft das prestigeträchtigste Turnier der PDC und aufgrund der kleinen Teilnehmerzahl das exklusivste.

Mit Michael van Gerwen, dem aktuellen Doppel-Weltmeister Luke Littler und Luke Humphries sind in diesem Jahr natürlich auch wieder die bekanntesten Namen des Sports am Start.

Die Darts Premier League wird über 17 Wochen in 17 verschiedenen Städten im Vereinigten Königreich, Irland, den Niederlanden, Belgien und Deutschland ausgetragen. An jedem Spieltag findet dabei ein "Mini-Turnier" statt.

ran beantwortet die wichtigsten Fragen.

Premier League Darts live: Der 5. Spieltag aus Cardiff

Am Donnerstag, dem 5. März 2026, findet der 5. Spieltag der Premier League Darts in Cardiff statt. Das sind die Spiele:

Premier League Darts
05.03.2026
20:15
Michael van Gerwen
M. van Gerwen
Niederlande
-:-
0
0
England
L. Humphries
Luke Humphries
05.03.2026
20:45
Gian van Veen
G. van Veen
Niederlande
-:-
0
0
Wales
J. Clayton
Jonny Clayton
05.03.2026
21:15
Gerwyn Price
G. Price
Wales
-:-
0
0
England
S. Bunting
Stephen Bunting
05.03.2026
21:45
Luke Littler
L. Littler
England
-:-
0
0
Nordirland
J. Rock
Josh Rock

Wer nimmt 2026 an der Darts Premier League teil?

Angeführt von Doppel-Weltmeister Luke Littler nehmen erneut acht Darts-Profis an der prestigeträchtigen und lukrativen Premier League teil.

Neben Littler waren Luke Humphries, WM-Finalist Gian van Veen und Top-Star Michael van Gerwen als die vier bestplatzierten Spieler der Weltrangliste bereits für die Teilnahme gesetzt.

Die vier weiteren Plätze vergab die PDC an Publikumsliebling Stephen Bunting, die Waliser Jonny Clayton und Gerwyn Price sowie Youngster Josh Rock.

Die Teilnehmer in der Übersicht:

Seit wann läuft die Darts Premier League? Die Terminierung der Spieltage

Die Darts Premier League hat am 5. Februar 2026 begonnen, seitdem finden wöchentlich die Spieltage statt.

Die beiden Halbfinals sowie das Finale werden am 28. Mai in London ausgetragen.

Wie ist der Modus der Darts Premier League?

Pro Spieltag wird ein "Mini-Turnier" mit Viertel-, Halb- und Finale veranstaltet. Der Tagessieger erhält fünf Punkte für die Tabelle, der Zweite bekommt drei Zähler. Die beiden im Halbfinale unterlegenen Spieler dürfen sich immerhin noch über zwei Punkte freuen.

Nach 16 Spieltagen kämpfen die besten Vier in einem weiteren "Mini-Turnier" - den Playoffs - um den Titel. Dabei trifft der Tabellenführer im Halbfinale auf den Vierten. Der Zweit- bekommt es mit dem Drittplatzierten zu tun.

Zudem darf sich der Tagessieger über ein Extra-Preisgeld in Höhe von 10.000 Pfund freuen.

Wie viele Legs braucht man in der Darts Premier League für den Sieg?

In der Premier League Darts wird das Format "Best of 11 Legs" gespielt. Es reichen also sechs Legs für den Gewinn des Spiels. Lediglich am Finaltag (28. Mai) ändert sich die Distanz auf "Best of 19 Legs" (Halbfinale) und "Best of 21 Legs" (Finale).

Wann findet die Darts Premier League 2026 in Deutschland statt?

Die Premier League macht am 26. März Halt in Deutschland. In Berlin (Uber Arena) wird der 8. Spieltag stattfinden.

Wer überträgt die Spieltage der Darts Premier League?

Die Premier League Darts wird im Free-TV auf "Sport 1" zu sehen sein. Per Livestream können die Übertragungen auch auf Joyn verfolgt werden.

Der Streamingdienst "DAZN" überträgt ebenfalls alle Spiele des Wettbewerbs. Für "DAZN" ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo nötig.

Darts live: Wann und wo wird in der Premier League gespielt?

  • 1. Spieltag: Newcastle (England)
  • 2. Spieltag: Antwerpen (Belgien)
  • 3. Spieltag: Glasgow (Schottland)
  • 4. Spieltag: Belfast (Nordirland)
  • 5. Spieltag: Cardiff (Wales)
  • 6. Spieltag: Nottingham (England)
  • 7. Spieltag: Dublin (Irland)
  • 8. Spieltag: Berlin (Deutschland)
  • 9. Spieltag: Manchester (England)
  • 10. Spieltag: Brighton (England)
  • 11. Spieltag: Rotterdam (Niederlande)
  • 12. Spieltag: Liverpool (England)
  • 13. Spieltag: Aberdeen (Schottland)
  • 14. Spieltag: Leeds (England)
  • 15. Spieltag: Birmingham (England)
  • 16. Spieltag: Sheffield (England)
  • Halbfinale und Finale: London (England)

Wie hoch ist das Preisgeld in der Darts Premier League?

Insgesamt ist die Premier League Darts mit einem Gesamtpreisgeld von 1.250.000 Pfund dotiert. Da die Premier League ein "Einladungsturnier" ist, zählt der Gewinn nicht mit in die "Order of Merit".

  • Sieger: 350.000 Pfund
  • Finalist: 170.000 Pfund
  • Halbfinalisten: 110.000 Pfund
  • 5. Platz: 95.000 Pfund
  • 6. Platz: 90.000 Pfund
  • 7. Platz: 85.000 Pfund
  • 8. Platz: 80.000 Pfund
  • Bonus für jeden Tagessieg: 10.000 Pfund

Auch interessant: Premier League Dart - Luke Littler peilt mehrere Rekorde an

