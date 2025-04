DEL: ERC Ingolstadt startet mit Kantersieg gegen Kölner Haie

Der ERC Ingolstadt hat zum Auftakt der Halbfinalserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ein Ausrufezeichen gesetzt und einen historischen Kantersieg gegen die Kölner Haie gefeiert.

Der Hauptrundensieger gewann am Mittwochabend deutlich mit 7:0 (4:0, 1:0, 2:0) gegen das Team von Trainer Kari Jalonen. In der Best-of-seven-Serie geht es bereits am Freitag (19.30 Uhr) mit dem zweiten Duell in Köln weiter.

"Ein wirklich solides Spiel von uns", sagte Ingolstadts Torwart Christian Heljanko bei "MagentaSport" nach dem höchsten Halbfinalerfolg der DEL-Geschichte: "Aber es war nur ein Sieg, die Serie geht am Freitag weiter." Man müsse "anerkennen, dass Ingolstadt in allen Belangen überlegen war", haderte Kölns Maximilian Kammerer.