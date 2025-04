Die Eisbären Berlin gehen nach einem deutlichen Sieg mit 3:1 in der Finalserie in Führung. Bereits am Freitag können sie ihre Titelverteidigung klar machen.

Nach einer weiteren Demonstration ihrer Stärke können die Eisbären Berlin den Champagner für die nächste Jubiläumstitelfeier kalt stellen.

Der Rekordmeister der Deutschen Eishockey Liga (DEL) setzte sich auch im vierten Play-off-Finale bei den Kölner Haien deutlich mit 7:0 (2:0, 2:0, 3:0) durch und benötigt nur noch einen Sieg zum elften Triumph in der Klubgeschichte.

Die Berliner könnten nach der 100. deutschen Eishockey-Meisterschaft 2021 bereits am Freitag (ab 19.30 Uhr im Liveticker) in eigener Halle auch den 30. Titel in der DEL-Historie gewinnen.