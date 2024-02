DEL: Schiedsrichter erklären Fans ihre Entscheidungen via Mikrofon

Anzeige

Novum im deutschen Profisport: Bei der DEL-Partie zwischen den Augsburger Panthern und den Grizzlys Wolfsburg werden die Schiedsrichter ihre Entscheidungen dem Publikum via Mikrofon erklären.

In der deutschen Eishockey-Liga DEL wird es im Rahmen der Partie der Augsburger Panther gegen die Grizzlys Wolfsburg (Sonntag, 16:30 Uhr im Liveticker) zu einer Premiere kommen.

Wie die DEL offiziell bekanntgab, sind die Hauptschiedsrichter bei diesem Spiel mit einem Mikrofon ausgestattet und werden ihre Entscheidungen damit sowohl den Fans in der Halle als auch den Zuschauern am TV erklären.

Damit wolle man den Fans ein "noch besseres Erlebnis" ermöglichen, wie es vonseiten der DEL heißt.

Die DEL ist damit auch die erste deutsche Profiliga, die zu diesem Mittel greift und Schiedsrichter-Entscheidungen dem Publikum erklären lässt.

In anderen Sportarten, etwa dem American Football, ist dieses Vorgehen längst üblich. In der US-amerikanischen NFL werden die Entscheidungen der Unparteiischen ebenfalls dem Publikum in Stadion und vor dem TV via Mikrofon erläutert.