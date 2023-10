Anzeige

Trauer um Eishockey-Profi Adam Johnson: Der US-Amerikaner ist nach einem tragischen Unfall bei einem Pokalspiel in England im Alter von 29 Jahren verstorben.

Der ehemalige DEL-Profi Adam Johnson ist bei einem dramatischen Unfall im britischen Eishockey-Pokal ums Leben gekommen.

Der Amerikaner, in der vergangenen Saison noch bei den Augsburger Panthern aktiv, wurde im Spiel seiner Nottingham Panthers am Samstag laut englischen Medienberichten bei einem Zusammenprall von einer Kufe am Hals getroffen. Am Sonntagvormittag gab Nottingham den Tod des 29-Jährigen bekannt.

Johnson war nach dem Unfall in der Partie bei den Sheffield Steelers den Berichten zufolge zusammengebrochen, wurde von den Teamärzten auf dem Eis behandelt und dann ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Begegnung wurde abgebrochen, die 8000 Fans in Sheffield mussten die Arena verlassen.