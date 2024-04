Eishockey: DEB-Kapitän Moritz Müller auf dem Sprung in den 200er-Klub

Anzeige

Besonderes Spiel für Moritz Müller. Der 37-Jährige steht vor seinem 200. Spiel für die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft.

Kapitän Moritz Müller steht vor seinem 200. Länderspiel in der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. In der WM-Vorbereitungspartie am Samstag (17.00 Uhr) in Augsburg gegen die Slowakei stößt der 37-Jährige als zehnter Spieler in einen exklusiven Kreis vor.

Die Eishockey-WM: 10. bis 26. Mai live auf ProSieben, ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App

Rekordnationalspieler ist Udo Kießling mit 321 Einsätzen für den Deutschen Eishockey-Bund (DEB). Müller, der im Februar 2007 in Ingolstadt gegen Tschechien sein Debüt gab, wird dann der Einzige im 200er-Klub sein, der zwei Silbermedaillen gewann: bei Olympia 2018 und der WM 2023.

Der 200er-Klub des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB):

1. Udo Kießling 321 Länderspiele (1972-1992, Olympia-Bronze 1976, 13 A-Weltmeisterschaften, 5 Olympische Spiele)

2. Dieter Hegen 302 (1981-1998, 10 WM, 5 OS)

3. Lorenz Funk 231 (1965-1979, Bronze 1976, 8 WM, 3 OS)

4. Gerd Truntschka 216 (1976-1993, 9 WM, 4 OS)

5. Andreas Niederberger 214 (1983-1997, 10 WM, 4 OS)

6. Erich Kühnhackl 211 (1969-1985, Bronze 1976, 8 WM, 3 OS)

7. Alois Schloder 207 (1965-1978, Bronze 1976, 7 WM, 3 OS)

8. Rainer Philipp 200 (1969-1982, Bronze 1976, 8 WM, 3 OS)

8. Daniel Kreutzer 200 (1998-2011, 9 WM, 2 OS)

...

Moritz Müller 199 (2007-?, 11 WM, 2 OS)

Quelle: DEB (RODI-DB)