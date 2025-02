Eishockey: DEB-Team verliert erneut gegen die Slowakei

Nur 24 Stunden nach der ersten Niederlage verliert das deutsche Eishockeyteam erneut gegen die Slowakei. Die Leistung passte dieses Mal aber.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat ihre Blitz-Revanche gegen die Slowakei verloren. Das U25-Perspektivteam von Bundestrainer Harold Kreis unterlag am Donnerstag nur 24 Stunden nach dem 0:4 im ersten Duell mit 1:3 (0:1, 0:1, 1:1), präsentierte sich dabei allerdings bis auf die mangelhafte Chancenverwertung stark verbessert.

Stürmer Noah Dunham vom ERC Ingolstadt traf in Banska Bystrica bei einem frühen Penalty (2.) nur den Pfosten. Beste deutsche Torgelegenheiten rund um das slowakische 1:0 durch Sebastian Cederle (14.), bereits am Mittwoch dreifacher Torschütze, vergaben danach Bennet Roßmy und Alexander Blank.

Die Slowaken spielten ebenfalls wieder mit einer verjüngten Mannschaft, die wesentlich höhere deutsche Spielanteile zuließ als noch tags zuvor. Doch auch Yannick Proske brachte den Puck bei seiner Großchance tief im zweiten Drittel nicht ins Tor, und eine Minute später schlug Martin Fasko-Rudas (35.) für die Gastgeber zu. Jimmy Martinovic von den Grizzlys Wolfsburg gelang im sechsten Drittel an zwei Tagen der einzige deutsche Treffer (44.). Für die Slowakei schob Daniel Tkac noch ins leere Tor ein (59.).

In der Slowakei waren 13 Debütanten im deutschen Team dabei. Mit vier Spielern stellten die Adler Mannheim die größte Fraktion im Aufgebot des Bundestrainers, der nach dem Tod des Nationalstürmers Tobias Eder auf Profis der Eisbären Berlin verzichtete.

Jahreshöhepunkt für die Nationalmannschaft ist die Weltmeisterschaft in Schweden und Dänemark (9. bis 25. Mai). Bei der WM im vergangenen Jahr in Tschechien waren Deutschland (an der Schweiz) und die Slowakei (an Kanada) jeweils im Viertelfinale gescheitert.