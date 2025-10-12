Für die deutschen Akteure in der NHL läuft der Saisonstart vielversprechend: Leon Draisaitl gewinnt mit den Edmonton Oilers und auch Coach Marco Sturm feiert mit seinen Boston Bruins einen Sieg.

Zweites Spiel, zweites Tor: Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL zum ersten Saisonsieg geführt.

Beim 3:1 gegen die Vancouver Canucks traf der deutsche Nationalspieler 75 Sekunden vor Schluss ins verlassene Tor und sorgte für die Entscheidung zugunsten der Kanadier.

Draisaitl präsentiert sich zum Saisonstart damit einmal mehr als Torgarant.

Bereits beim unglücklichen 3:4 gegen die Calgary Flames nach Penaltyschießen zum Auftakt hatte der gebürtige Kölner mit einem Treffer die Marke von 400 NHL-Toren geknackt.

Ziel von Draisaitl und seinem Team ist nach zwei Finalpleiten gegen die Florida Panthers der ersehnte Stanley Cup.