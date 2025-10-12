Eishockey
NHL: Leon Draisaitl trifft für die Edmonton Oilers und siegt - Boston Bruins-Coach Marco Sturm weiter erfolgreich
- Aktualisiert: 12.10.2025
- 10:50 Uhr
- SID
Für die deutschen Akteure in der NHL läuft der Saisonstart vielversprechend: Leon Draisaitl gewinnt mit den Edmonton Oilers und auch Coach Marco Sturm feiert mit seinen Boston Bruins einen Sieg.
Zweites Spiel, zweites Tor: Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl hat die Edmonton Oilers in der nordamerikanischen Profiliga NHL zum ersten Saisonsieg geführt.
Beim 3:1 gegen die Vancouver Canucks traf der deutsche Nationalspieler 75 Sekunden vor Schluss ins verlassene Tor und sorgte für die Entscheidung zugunsten der Kanadier.
Draisaitl präsentiert sich zum Saisonstart damit einmal mehr als Torgarant.
Bereits beim unglücklichen 3:4 gegen die Calgary Flames nach Penaltyschießen zum Auftakt hatte der gebürtige Kölner mit einem Treffer die Marke von 400 NHL-Toren geknackt.
Ziel von Draisaitl und seinem Team ist nach zwei Finalpleiten gegen die Florida Panthers der ersehnte Stanley Cup.
Marco Sturms erfolgreicher Saisonstart geht weiter
Cheftrainer Marco Sturm setzte mit seinen Boston Bruins derweil den erfolgreichen Saisonstart fort. Der frühere Nationaltrainer holte durch ein 3:1 gegen die Buffalo Sabres bereits den dritten Sieg im dritten Spiel.
Sturm ist der erste in Deutschland geborene Chefcoach in der NHL, bereits als Spieler hatte er für das Original-Six-Team aus Boston auf dem Eis gestanden.
- NHL: Marco Sturm siegt erneut - zwei Deutsche mit Scorer-Punkten
- NHL: Leon Draisaitl erzielt 400. Tor und verliert - Marco Sturm siegt bei Trainer-Debüt
Einen gelungenen Abend erwischte auch Moritz Seider mit den Detroit Red Wings. Nach der heftigen Auftaktpleite gegen die Montreal Canadiens (1:5) gewann Detroit mit 6:3 gegen die Toronto Maple Leafs.
Ein Erfolg gelang zudem Nationalspieler John-Jason Peterka mit den Utah Mammoth, die bei den Nashville Predators nach Verlängerung 3:2 gewannen.
Peterka bereitete den frühen Führungstreffer von Logan Cooley vor. Tim Stützle kassierte mit den Ottawa Senators beim 2:6 bei Titelverteidiger Florida dagegen die erste Saisonniederlage.