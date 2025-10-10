Anzeige
Deutscher Trainer bei den Bruins

NHL: Marco Sturm siegt erneut - zwei Deutsche mit Scorer-Punkten

Der deutsche Cheftrainer Marco Sturm hat in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL weiter eine perfekte Bilanz.

Nach seinem erfolgreichen NHL-Debüt gewann der 47-jährige Marco Sturm mit den Boston Bruins mit 4:3 nach Verlängerung gegen die Chicago Blackhawks und holte den zweiten Sieg im zweiten Spiel.

"Das sind die Siege, die du brauchst, wenn du etwas aufbauen willst. Es war alles andere als leicht", sagte Sturm.

Erfolgserlebnisse wie diese seien nötig, "um das Team noch näher zusammenzubringen". Fraser Minten gelang in der Overtime der entscheidende Treffer, der deutsche Nationalspieler Lukas Reichel stand bei Gegner Chicago nicht im Kader.

Anzeige
Anzeige

Stützle und Seider überzeugen mit Assist

Besser lief es für Tim Stützle beim Saison-Einstieg mit den Ottawa Senators. Die Kanadier bezwangen Tampa Bay Lightning mit 5:4, dem 23-Jährigen gelang dabei im ersten Spiel gleich der erste Assist.

Auch Nationalmannschaftskollege Moritz Seider schaffte für seine Detroit Red Wings einen Assist beim frühen Führungstreffer von Dylan Larkin - doch es half nichts: Letztlich gab es eine deutliche 1:5-Niederlage gegen die Montréal Canadiens.

Ebenfalls einen Fehlstart legte John-Jason Peterka mit Utah Mammoth beim 1:2 gegen Colorado Avalanche hin. Nico Sturm fehlte Minnesota Wild beim 5:0 gegen die St. Louis Blues verletzt, Philipp Grubauer saß beim 3:1 der Seattle Kraken auf der Bank.

Anzeige
Leon Draisaitl feiert historisches Tor
News

Draisaitl verliert trotz Meilenstein - Sturm siegt

  • 09.10.2025
  • 10:23 Uhr
Tim Stützle (M.) im Play-off-Spiel gegen die Maple Leafs
News

"Schritt weiter gehen": Stützle hofft auf Lerneffekt

  • 09.10.2025
  • 06:43 Uhr
Jubel bei den Florida Panthers
News

NHL: Blackhawks verlieren Saisonstart ohne Reichel

  • 08.10.2025
  • 05:48 Uhr
Nimmt den nächsten Anlauf: Leon Draisaitl
News

"Aller guten Dinge sind drei": Draisaitl glaubt an Stanley Cup

  • 08.10.2025
  • 05:42 Uhr
Wieder im Team: Wojciech Stachowiak
News

Tampa schickt Stachowiak wieder zurück ins Farmteam

  • 07.10.2025
  • 08:49 Uhr
McDavid und Draisaitl weiter zusammen in Edmonton
News

12,5 Millionen! Connor McDavid bleibt bei den Oilers

  • 07.10.2025
  • 00:47 Uhr
Wieder im Team: Wojciech Stachowiak
News

Bei Test-Klatsche: Stachowiak zurück im Lightning-Kader

  • 05.10.2025
  • 12:44 Uhr
Deutsche Stars in Kanada: Müller (l.) und Draisaitl (r.)
News

Müller und Draisaitl beim Trikottausch in Vancouver

  • 05.10.2025
  • 10:56 Uhr
Bald Topverdiener der NHL: Kirill Kaprisow
News

NHL: Kaprisow löst Draisaitl als Topverdiener ab

  • 30.09.2025
  • 17:25 Uhr
Arno Tiefensee braucht Geduld
News

Dallas Stars schicken Tiefensee ins Farmteam

  • 29.09.2025
  • 14:35 Uhr