Der deutsche Cheftrainer Marco Sturm hat in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL weiter eine perfekte Bilanz.

Nach seinem erfolgreichen NHL-Debüt gewann der 47-jährige Marco Sturm mit den Boston Bruins mit 4:3 nach Verlängerung gegen die Chicago Blackhawks und holte den zweiten Sieg im zweiten Spiel.

"Das sind die Siege, die du brauchst, wenn du etwas aufbauen willst. Es war alles andere als leicht", sagte Sturm.

Erfolgserlebnisse wie diese seien nötig, "um das Team noch näher zusammenzubringen". Fraser Minten gelang in der Overtime der entscheidende Treffer, der deutsche Nationalspieler Lukas Reichel stand bei Gegner Chicago nicht im Kader.