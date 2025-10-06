NHL: Connor McDavid bleibt bei den Oilers – und setzt weiter auf das Duo mit Draisaitl

NHL-Star Connor McDavid hat seinen Vertrag bis 2028 verlängert und verdient künftig 12,5 Millionen Dollar pro Jahr. Die Oilers setzen damit kurz vor Saisonstart weiter auf das Duo McDavid/Draisaitl im Kampf um den Stanley Cup.

Eishockey-Superstar Connor McDavid wird auch in Zukunft als Teamkollege von Leon Draisaitl bei den Edmonton Oilers auf dem Eis stehen.

Wie der Stanley-Cup-Finalist am Montag bekannt gab, verlängerte der Kanadier seinen auslaufenden Vertrag bei der NHL-Franchise um zwei weitere Jahre bis 2028. Pro Saison erhält der 28-Jährige dabei ein Gehalt von 12,5 Millionen US-Dollar.

Nur wenige Tage vor dem Start der neuen Spielzeit klärten die Oilers damit eine weitere personelle Frage. Am Freitag hatte Edmonton bereits die Vertragsverlängerung von Trainer Kris Knoblauch um drei weitere Jahre bis 2029 offiziell gemacht.

"Connors Engagement für unser Team und unsere Stadt wird nur noch von seinem einzigartigen Fokus übertroffen, den Fans der Edmonton Oilers den Stanley Cup zurückzubringen", sagte Stan Bowman, Vizepräsident und General Manager der Franchise.