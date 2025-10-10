NHL: Sturm siegt erneut - Stützle und Seider mit Assists

Der deutsche Cheftrainer Marco Sturm hat in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL weiter eine perfekte Bilanz. Nach seinem erfolgreichen Debüt gewann der 47-Jährige mit den Boston Bruins mit 4:3 nach Verlängerung gegen die Chicago Blackhawks und holte den zweiten Sieg im zweiten Spiel. "Das sind die Siege, die du brauchst, wenn du etwas aufbauen willst. Es war alles andere als leicht", sagte Sturm.

Erfolgserlebnisse wie diese seien nötig, "um das Team noch näher zusammenzubringen". Fraser Minten gelang in der Overtime der entscheidende Treffer, der deutsche Nationalspieler Lukas Reichel stand bei Gegner Chicago nicht im Kader. Besser lief es für Tim Stützle beim Saison-Einstieg mit den Ottawa Senators. Die Kanadier bezwangen Tampa Bay Lightning mit 5:4, dem 23-Jährigen gelang dabei im ersten Spiel gleich der erste Assist.

Auch Nationalmannschaftskollege Moritz Seider schaffte für seine Detroit Red Wings einen Assist beim frühen Führungstreffer von Dylan Larkin - doch es half nichts: Letztlich gab es eine deutliche 1:5-Niederlage gegen die Montréal Canadiens. Ebenfalls einen Fehlstart legte John-Jason Peterka mit Utah Mammoth beim 1:2 gegen Colorado Avalanche hin. Nico Sturm fehlte Minnesota Wild beim 5:0 gegen die St. Louis Blues verletzt, Philipp Grubauer saß beim 3:1 der Seattle Kraken auf der Bank.