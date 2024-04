Eishockey-WM: Hoffen auf Moritz Seider stellt Vorbereitung in den Schatten

Sobald sie das Duo stellt, geht es nicht um die Spieler, die aktuell bei der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft sind und sich auf die Weltmeisterschaft in Prag und Ostrau ab dem 10. Mai live auf ProSieben, ProSieben MAXX, Joyn und ran.de vorbereiten.

Auch Kreis "will nicht über die sprechen, die nicht da sind, sondern die, die da sind". Denen, die da sind, attestiert der Bundestrainer nach dem 7:3 und dem 4:5 nach Verlängerung gegen die Slowakei eine Steigerung.

"In 10 bis 14 Tagen können wir mehr dazu sagen. Aktuell ist es so, dass es bei den Klubs, den Spielern, den Agenten liegt", führt Künast aus. Selbst die Aussagen der Spieler – wie von Peterka, dass sie spielen bzw. spielen wollen – veranlassen den Sportdirektor nicht dazu, mehr Preis zu geben.

Seider – auf dem als "Leuchtturm der Nationalmannschaft" (O-Ton ran-WM-Experte Rick Goldmann) die Hoffnungen ruhen –, JJ Peterka und Nico Sturm – die Vizeweltmeister des Vorjahres – und Philipp Grubauer, Torhüter der Seattle Kraken, kommen aktuell für die WM in Frage.

Der All-Star-Verteidiger der vergangenen WM steht vor einer Vertragsverlängerung in Detroit. Und die hat es in sich. 8 Jahre, 8,5 Millionen Dollar und aufwärts pro Jahr sind im Gespräch. Das macht es nicht einfach, vor allem, solange das Papier noch nicht unterschrieben ist.

Eishockey-WM: Der Kader für die erste Phase der Vorbereitung Nach Phase 1 mit Testspielen in Tschechien gegen den WM-Gastgeber stoßen zur deutschen Eishockey-Nationalmannschaft die Schweiz-Legionäre Marc Michaelis und Dominik Kahun sowie die DEL-Halbfinalisten aus Straubing. ran stellt die Spieler vor.

Gut drei Wochen vor Beginn der Eishockey-WM in Tschechien (10. bis 26. Mai live auf ProSieben, ProSieben MAXX, Joyn und ran.de) hat Bundestrainer Harold Kreis seinen 26-köpfigen Kader für die zweite Phase der Vorbereitung nominiert.

Schweizer Duo überzeugt

Insbesondere die beiden "Schweizer Neuzugänge" Dominik Kahun vom SC Bern und Zugs Marc Michaelis, die in der zweiten Vorbereitungsphase erst zum Team gestoßen waren, hebt er hervor.

Das Duo ist gemeinsam mit Reihenkollege Alexander Ehl von der Düsseldorfer AG insbesondere im zweiten Spiel sehr aktiv und zeigte die Tugenden, die Kreis sehen will: Einsatz und Geschwindigkeit.

Dann ist da noch Duracell-Hase Wojciech Stachowiak, die Entdeckung der vergangenen WM. Immer aktiv, immer auf dem Eis, wenn es gefährlich wird. 1 Tor, 2 Vorlagen beim 7:3 in Kaufbeuren, 1 Tor in Unterzahl in Augsburg beim 4:5 nach Verlängerung.

Gleiches gilt auch für Straubings Joshua Samanski, der wie die Schweizer erst zum zweiten Teil der WM-Vorbereitung gestoßen war. Der Youngster – einer, wenn nicht der aufstrebenden Spieler der DEL-Saison – drängt, bietet sich dem Bundestrainer an, die Arrivierten – wie Mannheims Matthias Plachta – müssen um einen Kaderplatz zittern.

Denn nicht nur die NHLer, auch von den DEL-Finalisten Berlin und Bremerhaven stoßen noch zum Team. Und nach ran-Informationen die drei Münchner Matthias Niederberger, Maximilian Kastner und Yasin Ehliz.