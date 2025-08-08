Anzeige
Fußball

2. Bundesliga: Paderborn stolpert in Münster

  • Aktualisiert: 08.08.2025
  • 20:25 Uhr
  • SID

Nach dem Sieg zum Auftakt stolpert Paderborn gegen Münster. Nach 90 Minuten kommt der SCP nicht über ein Remis hinaus.

Nach dem Last-Minute-Sieg zum Auftakt hat der SC Paderborn seine Ambitionen in der 2. Fußball-Bundesliga nicht mit dem nächsten Dreier unterstreichen können. Bei Preußen Münster gab das Team des neuen Trainers Ralf Kettemann am Freitagabend eine Führung aus der Hand und kam nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus, die Gastgeber verzeichneten dagegen ihren ersten Punktgewinn.

Luis Engelns brachte den SCP mit seinem ersten Zweitliga-Tor in Führung (23.), Jano ter Horst glich aus (61.). Danach blieb Paderborn am Drücker der Lucky Punch gelang aber nicht mehr.

2. Bundesliga: Paderborn fahrlässig, Münster eiskalt

Paderborn, das in der Vorwoche das Heimspiel gegen den Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel tief in der Nachspielzeit für sich entschieden hatte (2:1), machte in der Baustelle Preußenstadion von Beginn an Druck und war feldüberlegen. Bei der ersten aussichtsreichen Chance jagte Raphael Obermair den Ball noch über den Kasten (17.), besser machte es Engelns. Der erst 18-Jährige setzte seinen Kopfball nach einer Flanke von Laurin Curda platziert ins Tor. Kurz darauf traf der Vorlagengeber die Latte (27.).

Münster, mit einer bitteren Niederlage beim Karlsruher SC in die neue Saison gestartet, spielte im Aufbau zu fehlerhaft - Paderborn ließ bis zur Pause fast nichts zu. Erst nach dem Seitenwechsel kam Preußen besser ins Spiel und belohnte sich: Rechtsverteidiger ter Horst traf aus spitzen Winkel zum 1:1, sein Schuss wurde allerdings abgefälscht.

