Nach dem Sieg zum Auftakt stolpert Paderborn gegen Münster. Nach 90 Minuten kommt der SCP nicht über ein Remis hinaus.

Nach dem Last-Minute-Sieg zum Auftakt hat der SC Paderborn seine Ambitionen in der 2. Fußball-Bundesliga nicht mit dem nächsten Dreier unterstreichen können. Bei Preußen Münster gab das Team des neuen Trainers Ralf Kettemann am Freitagabend eine Führung aus der Hand und kam nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus, die Gastgeber verzeichneten dagegen ihren ersten Punktgewinn.

Luis Engelns brachte den SCP mit seinem ersten Zweitliga-Tor in Führung (23.), Jano ter Horst glich aus (61.). Danach blieb Paderborn am Drücker der Lucky Punch gelang aber nicht mehr.