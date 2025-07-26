Anzeige
Alle Spiele und Termine - 2. Liga - 2. Spieltag 08. bis 10. August 2025

2. Liga Spielplan - Hier komplett im Überblick - 2. Spieltag - Alle Spiele vom Wochenende

  • Aktualisiert: 08.08.2025
  • 18:54 Uhr
  • Julian Huter
Anpfiff zur neuen Saison! Die Nordkurve auf Schalke fiebert dem 1. Spieltag der 2. Bundesliga 2025/2026 entgegen.&nbsp;Zum Auftakt der 2. Bundesliga 2025/2026 empfängt Schalke 04 Hertha BSC - Schalke 04 gegen Hertha BSC am 1. August am 20:00 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn schauen
Anpfiff zur neuen Saison! Die Nordkurve auf Schalke fiebert dem 1. Spieltag der 2. Bundesliga 2025/2026 entgegen. Zum Auftakt der 2. Bundesliga 2025/2026 empfängt Schalke 04 Hertha BSC - Schalke 04 gegen Hertha BSC am 1. August am 20:00 Uhr im kostenlosen Livestream auf Joyn schauen© AFP/SID/INA FASSBENDER

Der Start der neuen Saison in der 2. Fußball-Bundesliga steht an. ran hat den gesamten Spielplan im Überblick für euch.

Inhalt

Die neue Spielzeit startet bereits am Freitag, 1. August 2025, mit dem Eröffnungsspiel Schalke 04 gegen Hertha BSC (live in SAT.1 und auf Joyn) – ein echter Klassiker im Unterhaus Bundesliga. Die Hinrunde endet mit dem 17. Spieltag zwischen dem 19. und 21. Dezember 2025, nach dem die Winterpause beginnt. Die Rückrunde beginnt am 16. Januar 2026 mit dem 18. Spieltag und endet schließlich mit dem letzten Spieltag am 17. Mai 2026.

HIER KOSTENLOS STREAMEN: Schalke 04 vs. Hertha BSC

Das Wichtigste in Kürze

  • Saisonauftakt: 1.–3. August 2025

  • Hinrunde Ende: 17. Spieltag 19.–21. Dezember 2025

  • Rückrunde Start: 16. Januar 2026 – Spieltag 18

  • Favoriten: VfL Bochum, Hannover 96, Hertha BSC, Fortuna Düsseldorf, 1. FC Kaiserslautern, Schalke 04

1. Spieltag

2. Bundesliga
01.08.2025
20:30
FC Schalke 04
Schalke
FC Schalke 04
2:1
Beendet
Hertha BSC
Hertha BSC
Hertha BSC
02.08.2025
13:00
SV 07 Elversberg
Elversberg
SV 07 Elversberg
1:0
Beendet
1. FC Nürnberg
Nürnberg
1. FC Nürnberg
02.08.2025
13:00
SC Paderborn 07
Paderborn
SC Paderborn 07
2:1
Beendet
Holstein Kiel
Holstein Kiel
Holstein Kiel
02.08.2025
13:00
Karlsruher SC
Karlsruhe
Karlsruher SC
3:2
Beendet
Preußen Münster
Pr. Münster
Preußen Münster
02.08.2025
13:00
SV Darmstadt 98
Darmstadt
SV Darmstadt 98
4:1
Beendet
VfL Bochum
Bochum
VfL Bochum
02.08.2025
20:30
Arminia Bielefeld
Bielefeld
Arminia Bielefeld
5:1
Beendet
Fortuna Düsseldorf
Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
03.08.2025
13:30
1. FC Magdeburg
Magdeburg
1. FC Magdeburg
0:1
Beendet
Eintracht Braunschweig
Braunschweig
Eintracht Braunschweig
03.08.2025
13:30
Hannover 96
Hannover
Hannover 96
1:0
Beendet
1. FC Kaiserslautern
K'lautern
1. FC Kaiserslautern
03.08.2025
13:30
SpVgg Greuther Fürth
Gr. Fürth
SpVgg Greuther Fürth
3:2
Beendet
Dynamo Dresden
Dresden
Dynamo Dresden

2. Spieltag

2. Bundesliga
08.08.2025
18:30
1. FC Nürnberg
Nürnberg
1. FC Nürnberg
0:0
1. Halbzeit
SV Darmstadt 98
Darmstadt
SV Darmstadt 98
08.08.2025
18:30
Preußen Münster
Pr. Münster
Preußen Münster
0:1
1. Halbzeit
SC Paderborn 07
Paderborn
SC Paderborn 07
09.08.2025
13:00
Fortuna Düsseldorf
Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
-:-
Hannover 96
Hannover
Hannover 96
09.08.2025
13:00
Eintracht Braunschweig
Braunschweig
Eintracht Braunschweig
-:-
SpVgg Greuther Fürth
Gr. Fürth
SpVgg Greuther Fürth
09.08.2025
13:00
Dynamo Dresden
Dresden
Dynamo Dresden
-:-
1. FC Magdeburg
Magdeburg
1. FC Magdeburg
09.08.2025
20:30
1. FC Kaiserslautern
K'lautern
1. FC Kaiserslautern
-:-
FC Schalke 04
Schalke
FC Schalke 04
10.08.2025
13:30
Holstein Kiel
Holstein Kiel
Holstein Kiel
-:-
Arminia Bielefeld
Bielefeld
Arminia Bielefeld
10.08.2025
13:30
VfL Bochum
Bochum
VfL Bochum
-:-
SV 07 Elversberg
Elversberg
SV 07 Elversberg
10.08.2025
13:30
Hertha BSC
Hertha BSC
Hertha BSC
-:-
Karlsruher SC
Karlsruhe
Karlsruher SC
3. Spieltag

2. Bundesliga
22.08.2025
18:30
SV 07 Elversberg
Elversberg
SV 07 Elversberg
-:-
1. FC Kaiserslautern
K'lautern
1. FC Kaiserslautern
22.08.2025
18:30
Preußen Münster
Pr. Münster
Preußen Münster
-:-
1. FC Nürnberg
Nürnberg
1. FC Nürnberg
23.08.2025
13:00
SC Paderborn 07
Paderborn
SC Paderborn 07
-:-
Fortuna Düsseldorf
Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
23.08.2025
13:00
Karlsruher SC
Karlsruhe
Karlsruher SC
-:-
Eintracht Braunschweig
Braunschweig
Eintracht Braunschweig
23.08.2025
13:00
Hannover 96
Hannover
Hannover 96
-:-
1. FC Magdeburg
Magdeburg
1. FC Magdeburg
23.08.2025
20:30
FC Schalke 04
Schalke
FC Schalke 04
-:-
VfL Bochum
Bochum
VfL Bochum
24.08.2025
13:30
SV Darmstadt 98
Darmstadt
SV Darmstadt 98
-:-
Hertha BSC
Hertha BSC
Hertha BSC
24.08.2025
13:30
SpVgg Greuther Fürth
Gr. Fürth
SpVgg Greuther Fürth
-:-
Holstein Kiel
Holstein Kiel
Holstein Kiel
24.08.2025
13:30
Arminia Bielefeld
Bielefeld
Arminia Bielefeld
-:-
Dynamo Dresden
Dresden
Dynamo Dresden
4. Spieltag

2. Bundesliga
29.08.2025
18:30
1. FC Nürnberg
Nürnberg
1. FC Nürnberg
-:-
SC Paderborn 07
Paderborn
SC Paderborn 07
29.08.2025
18:30
Hertha BSC
Hertha BSC
Hertha BSC
-:-
SV 07 Elversberg
Elversberg
SV 07 Elversberg
30.08.2025
13:00
Holstein Kiel
Holstein Kiel
Holstein Kiel
-:-
Hannover 96
Hannover
Hannover 96
30.08.2025
13:00
VfL Bochum
Bochum
VfL Bochum
-:-
Preußen Münster
Pr. Münster
Preußen Münster
30.08.2025
13:00
Eintracht Braunschweig
Braunschweig
Eintracht Braunschweig
-:-
Arminia Bielefeld
Bielefeld
Arminia Bielefeld
30.08.2025
20:30
Fortuna Düsseldorf
Düsseldorf
Fortuna Düsseldorf
-:-
Karlsruher SC
Karlsruhe
Karlsruher SC
31.08.2025
13:30
1. FC Magdeburg
Magdeburg
1. FC Magdeburg
-:-
SpVgg Greuther Fürth
Gr. Fürth
SpVgg Greuther Fürth
31.08.2025
13:30
1. FC Kaiserslautern
K'lautern
1. FC Kaiserslautern
-:-
SV Darmstadt 98
Darmstadt
SV Darmstadt 98
31.08.2025
13:30
Dynamo Dresden
Dresden
Dynamo Dresden
-:-
FC Schalke 04
Schalke
FC Schalke 04
Alle Spieltag 2025 / 2026

Wer hat die besten Chancen auf den Aufstieg?

Laut Buchmacher- und Experteneinschätzungen gehören folgende Klubs zu den Favoriten der Saison 2025/26 (in dieser Reihenfolge):

VfL Bochum: Nach dem Abstieg direkte Rückkehr anvisiert – mit erfahrenem Trainer und klarem Kaderplan

Hannover 96: Konstanz und Stabilität als Aufstiegsoptionen

Hertha BSC: Als Bundesliga-Absteiger schon lange im Fokus der Aufstiegsrennen

Fortuna Düsseldorf: Mit attraktiven Transfers und hoher Erwartungshaltung

1. FC Kaiserslautern: Potenzial vorhanden, aber laut Buchmachern nur Außenseiterchancen

Schalke 04: Unberechenbar – großer Umbruch, neue Führung, viel Emotion – kann positiv überraschen

Warum ist diese Saison besonders spannend?

18 Teams, darunter Traditionsvereine wie FC Schalke, Hertha BSC, Hannover 96, SV Elversberg oder Dynamo Dresden, sorgen für eine heterogene Liga mit hoher Qualität und Auftakt-Begeisterung

Hin- und Rückrunde sind mit hoher Punktdichte gepackt – Überraschungen möglich, Spannung von Spieltag 1 bis 34 garantiert.

