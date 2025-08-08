Top News Fußball
2. Bundesliga: Nürnberg und Klose verlieren auch gegen Darmstadt last-minute
Für den 1. FC Nürnberg droht der Saisonstart zum Desaster zu werden. Die Mannschaft verliert auch gegen Darmstadt.
Darmstadt 98 hat die Sorgen von Miroslav Klose vergrößert und sich zumindest für eine Nacht an die Spitze der 2. Fußball-Bundesliga geschoben. Dank eines späten Treffers gewannen die Lilien mit 1:0 (0:0) beim 1. FC Nürnberg und legten mit der vollen Ausbeute von sechs Punkten einen perfekten Start hin. Für Kloses Nürnberger war es dagegen die zweite Niederlage.
Nach der Last-Minute-Pleite bei der SV Elversberg (0:1) verpasste Kloses Elf die erhoffte Reaktion, vor allem offensiv enttäuschte Nürnberg - und kassierte erneut spät einen Gegentreffer. Die Darmstädter von Trainer Florian Kohfeldt trafen durch Killian Corredor (90.+4) aus dem Nichts, nachdem sie zum Auftakt ein Ausrufezeichen gegen den Bundesliga-Absteiger VfL Bochum (4:1) gesetzt hatten.
2. Bundesliga: Nürnberg im Alu-Pech
Klose hatte keine Wechsel im Vergleich zur Niederlage in der Vorwoche vorgenommen, etwas überraschend fehlte Caspar Jander, EM-Teilnehmer mit der U21, nach überstandenen Knieproblemen im Kader. Spielerisch boten beide Teams wenig, die beste Chance vergab Darmstadts Marco Richter (24.).
Auch nach der Pause leistete sich Kloses Team zu viele Fehlpässe. Nürnberg mühte sich zwar, gefährliche Abschlüsse wie die von Semir Telalovic (71.) und Robin Knoche (75.) ergaben sich aber erst in der Schlussphase. Fabio Gruber (88.) traf dazu die Latte, auch Darmstadts Keeper Marcel Schuhen war mehrmals zur Stelle.