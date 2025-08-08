Anzeige
Top News Fußball

2. Bundesliga: Nürnberg und Klose verlieren auch gegen Darmstadt last-minute

Für den 1. FC Nürnberg droht der Saisonstart zum Desaster zu werden. Die Mannschaft verliert auch gegen Darmstadt.

Darmstadt 98 hat die Sorgen von Miroslav Klose vergrößert und sich zumindest für eine Nacht an die Spitze der 2. Fußball-Bundesliga geschoben. Dank eines späten Treffers gewannen die Lilien mit 1:0 (0:0) beim 1. FC Nürnberg und legten mit der vollen Ausbeute von sechs Punkten einen perfekten Start hin. Für Kloses Nürnberger war es dagegen die zweite Niederlage.

Nach der Last-Minute-Pleite bei der SV Elversberg (0:1) verpasste Kloses Elf die erhoffte Reaktion, vor allem offensiv enttäuschte Nürnberg - und kassierte erneut spät einen Gegentreffer. Die Darmstädter von Trainer Florian Kohfeldt trafen durch Killian Corredor (90.+4) aus dem Nichts, nachdem sie zum Auftakt ein Ausrufezeichen gegen den Bundesliga-Absteiger VfL Bochum (4:1) gesetzt hatten.

Anzeige
Anzeige

2. Bundesliga: Nürnberg im Alu-Pech

Klose hatte keine Wechsel im Vergleich zur Niederlage in der Vorwoche vorgenommen, etwas überraschend fehlte Caspar Jander, EM-Teilnehmer mit der U21, nach überstandenen Knieproblemen im Kader. Spielerisch boten beide Teams wenig, die beste Chance vergab Darmstadts Marco Richter (24.).

Auch nach der Pause leistete sich Kloses Team zu viele Fehlpässe. Nürnberg mühte sich zwar, gefährliche Abschlüsse wie die von Semir Telalovic (71.) und Robin Knoche (75.) ergaben sich aber erst in der Schlussphase. Fabio Gruber (88.) traf dazu die Latte, auch Darmstadts Keeper Marcel Schuhen war mehrmals zur Stelle.

Anzeige
Das Wichtigste zur 2. Bundesliga
Weissman im Trikot von Granada
News

"Ein Politikum": Fortuna bezieht Stellung zur Weissman-Absage

  • 08.08.2025
  • 22:10 Uhr
Umkämpftes Duell: Münster gegen Paderborn
News

Paderborn stolpert in Münster

  • 08.08.2025
  • 20:25 Uhr
Schalke Fans
News

2. Liga Spielplan - Hier komplett im Überblick - 2. Spieltag - Alle Spiele vom Wochenende

  • 08.08.2025
  • 18:54 Uhr
Koudossou trägt künftig das FCN-Trikot
News

Augsburg verleiht Koudossou nach Nürnberg

  • 08.08.2025
  • 17:48 Uhr
imago images 1064674997
News

2. Bundesliga - FC Schalke 04 lehnt Angebot für Top-Stürmer ab

  • 08.08.2025
  • 16:17 Uhr
Schalke 04 jubelt nach einem Tor zum 1:0. GER, FC Schalke 04 vs Hertha BSC, Fussball, 2. Bundesliga, 1. Spieltag, Saison 2025 2026, 01.08.2025 DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMA...
News

2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern vs. FC Schalke 04 live im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 08.08.2025
  • 15:47 Uhr
imago images 1064728607
News

Schalkes Katic fällt aus - Mulder kritisiert Offiziellen

  • 08.08.2025
  • 15:39 Uhr
Kwasigroch zieht es nach Katar
News

Mit 21 Jahren: Kwasigroch verlässt Hertha Richtung Katar

  • 08.08.2025
  • 11:34 Uhr
Muslija zuletzt im Freiburger Test gegen den Hamburger SV
News

2. Liga: Fortuna holt Muslija aus Freiburg

  • 08.08.2025
  • 11:31 Uhr
Ghrieb unterschreibt beim 1. FC Magdeburg
News

Magdeburg holt Ghrieb und Diawara

  • 07.08.2025
  • 20:15 Uhr