Neuer Hoffnungsträger

FC Schalke 04: Zwischen Raul und Vedad Ibisevic – passt Edin Dzeko zu Königsblau?

  • Veröffentlicht: 25.01.2026
  • 08:55 Uhr
  • Justin Kraft

Edin Dzeko hat beim FC Schalke 04 unterschrieben. Wird der 39-Jährige der nächste Raul – oder der nächste Vedad Ibisevic?

Von Justin Kraft

Beim FC Schalke 04 ist der Hype groß. Nicht nur träumen die Königsblauen vom Aufstieg, sie träumen auch vom nächsten "Raul"-Erlebnis.

Fast 16 Jahre ist es her, da wechselte die Legende von Real Madrid nach Gelsenkirchen. Im Winter 2026 erzeugt eine Transfermeldung erneut großen Hype bei den Fans: Edin Dzeko hat einen Vertrag bei den Knappen unterschrieben.

Der Bosnier ist gewiss eine andere Gewichtsklasse als Raul. Letzterer absolvierte für Real Madrid einst 741 Pflichtspiele, in denen er 323 Tore erzielte und 136 weitere vorbereitete. Raul gewann die Champions League dreimal, wurde sechsmal spanischer Meister und holte viele weitere Titel. Fünfmal wurde er Fußballer des Jahres in Spanien, mehrfach Torschützenkönig in verschiedenen Wettbewerben.

Für den ganz großen internationalen Titel hat es bei Dzeko nie gereicht. Aber auch er spielte für Topklubs wie Manchester City, Inter Mailand und die AS Roma, wurde in Italien, England und Deutschland Fußballer des Jahres. 2009 holte der Mittelstürmer die Deutsche Meisterschaft mit dem VfL Wolfsburg.

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

Der vielleicht größte Unterschied zum Raul-Transfer ist aber das Alter: Dzeko ist mittlerweile 39, der Spanier war einst 33. Was also kann der namhafte Neuzugang den Schalkern überhaupt noch geben?

Schalke 04: Starke Defensive, aber offensiv zu schwach

Die "gute" Nachricht ist, dass Schalke sich innerhalb der vergangenen 16 Jahre von einem Top-Klub in Deutschland zu einem Top-Klub der 2. Bundesliga entwickelt hat. Wobei gut hier Ansichtssache ist. In Bezug auf das Anforderungsprofil ist die Hürde für einen alternden Stürmer aber wohl etwas kleiner, als sie es im Jahr 2010 noch war.

Schalkes Prunkstück ist in dieser Saison die Defensive. Die Königsblauen lassen laut dem Datenanbieter "WhoScored" die wenigsten Schüsse pro Spiel zu (9,2) und haben mit zehn Gegentoren auch die mit Abstand wenigsten in der Liga kassiert. Die Spielweise ist entsprechend darauf ausgelegt, den Ball möglichst oft dem Gegner zu überlassen – und dann die Räume zu nutzen, die sich bei Ballgewinnen ergeben.

41,8 Prozent sind der geringste Ballbesitzwert der Liga. Offensiv hingegen sind die Schalker eines der schwächsten Teams. Nur fünf Klubs haben weniger oder genauso viele Tore wie die 22 von S04. Ist die Verpflichtung eines 39-Jährigen hier die Lösung?

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

HSV vs. St. Pauli - Fans rechnen ab: "Schlimmstes Derby ever"

Wie Edin Dzeko Schalke 04 helfen kann

Dass er auf einem gewissen Niveau noch Tore erzielen kann, hat er in der Saison 2024/25 bei Fenerbahce bewiesen. Dort traf er in 53 Pflichtspielen 21-mal und bereitete acht weitere Treffer vor.

Auch im höheren Fußballeralter ist Dzeko immer noch ein hervorragender Abschlussspieler. Der Angreifer hat ein sehr gutes Gespür für die richtige Positionierung, bewegt sich clever im Rücken der Verteidiger und braucht nicht viele Kontakte für einen Abschluss. Sein Spiel ist gradlinig und zielstrebig.

Ein weiteres wichtiges Element könnte seine Stärke im Kopfballspiel sein. Bei Flanken ist er damit eine zuverlässige Option. Die Hoffnung hinter der Verpflichtung dürfte aus Schalke-Sicht sein, dass Dzeko mit seiner Präsenz der Zielspieler wird, den man aktuell nicht hat.

Mit nur 12,2 Abschlüssen pro Spiel haben die Schalker den zweitniedrigsten Wert der 2. Bundesliga. Einen zu haben, der aus sehr wenig sehr viel machen kann, ist sicher kein falscher Gedanke.

Real Madrid weiter die Nummer eins: Die umsatzstärksten Fußballklubs der Welt

1 / 21
<strong>Die 20 umsatzstärksten Klubs im Fußball<br></strong>Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft "Deloitte" hat die 29. Ausgabe des "Football Money League"-Reports herausgebracht. Darin werden die umsatzstärksten Fußballklubs der Saison 2024/2025 gerankt. Real Madrid durchbricht dabei eine beeindruckende Schallmauer. Die Bundesliga ist darunter drei Mal vertreten. <em><strong>ran</strong></em> zeigt die Top 20.
© NurPhoto

Die 20 umsatzstärksten Klubs im Fußball
Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft "Deloitte" hat die 29. Ausgabe des "Football Money League"-Reports herausgebracht. Darin werden die umsatzstärksten Fußballklubs der Saison 2024/2025 gerankt. Real Madrid durchbricht dabei eine beeindruckende Schallmauer. Die Bundesliga ist darunter drei Mal vertreten. ran zeigt die Top 20.

<strong>20. Platz: West Ham United<br></strong>Umsatz 24/25: 266,8 Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© News Images

20. Platz: West Ham United
Umsatz 24/25: 266,8 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong>19. Platz: Benfica Lissabon<br></strong>Umsatz 24/25: 273,7 Millionen Euro<br>Liga: Liga Portugal
© Ball Raw Images

19. Platz: Benfica Lissabon
Umsatz 24/25: 273,7 Millionen Euro
Liga: Liga Portugal

<strong>18. Platz: VfB Stuttgart<br></strong>Umsatz 24/25: 296,3 Millionen Euro<br>Liga: Bundesliga
© Pressefoto Baumann

18. Platz: VfB Stuttgart
Umsatz 24/25: 296,3 Millionen Euro
Liga: Bundesliga

<strong>17. Platz: Newcastle United<br></strong>Umsatz 24/25: 385,2 Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© Every Second Media

17. Platz: Newcastle United
Umsatz 24/25: 385,2 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong>16. Platz: Juventus Turin<br></strong>Umsatz 24/25: 387,5 Millionen Euro<br>Liga: Serie A
© LaPresse

16. Platz: Juventus Turin
Umsatz 24/25: 387,5 Millionen Euro
Liga: Serie A

<strong>15. Platz: AC Mailand<br></strong>Umsatz 24/25: 396,7 Millionen Euro<br>Liga: Serie A
© Fotoagenzia

15. Platz: AC Mailand
Umsatz 24/25: 396,7 Millionen Euro
Liga: Serie A

<strong>14. Platz: Aston Villa<br></strong>Umsatz 24/25: 434,6 Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© Pro Sports Images

14. Platz: Aston Villa
Umsatz 24/25: 434,6 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong>13. Platz: Atletico Madrid<br></strong>Umsatz 24/25: 439,2 Millionen Euro<br>Liga: La Liga
© Laci Perenyi

13. Platz: Atletico Madrid
Umsatz 24/25: 439,2 Millionen Euro
Liga: La Liga

<strong>12. Platz: Borussia Dortmund<br></strong>Umsatz 24/25: 531,3 Millionen Euro<br>Liga: Bundesliga
© Beautiful Sports

12. Platz: Borussia Dortmund
Umsatz 24/25: 531,3 Millionen Euro
Liga: Bundesliga

<strong>11. Platz: Inter Mailand<br></strong>Umsatz 24/25: 519,7 Millionen Euro<br>Liga: Serie A
© SOPA Images

11. Platz: Inter Mailand
Umsatz 24/25: 519,7 Millionen Euro
Liga: Serie A

<strong>10. Platz: FC Chelsea<br></strong>Umsatz 24/25: 564,7 Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© AFP/SID/ANDY BUCHANAN

10. Platz: FC Chelsea
Umsatz 24/25: 564,7 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong>9. Platz: Tottenham Hotspur<br></strong>Umsatz 24/25: 649,8 Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© Every Second Media

9. Platz: Tottenham Hotspur
Umsatz 24/25: 649,8 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong></strong><strong>8. Platz: Manchester United<br></strong>Umsatz 24/25: 765,9 Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© 2025 Getty Images

8. Platz: Manchester United
Umsatz 24/25: 765,9 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong>7. Platz: FC Arsenal<br></strong>Umsatz 24/25: 793,5&nbsp;Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© Paul Marriott

7. Platz: FC Arsenal
Umsatz 24/25: 793,5 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong>6. Platz: Manchester City<br></strong>Umsatz 24/25: 801,6 Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© Alberto Gardin

6. Platz: Manchester City
Umsatz 24/25: 801,6 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong>5. Platz: FC Liverpool<br></strong>Umsatz 24/25: 807,4 Millionen Euro<br>Liga: Premier League
© Propaganda Photo

5. Platz: FC Liverpool
Umsatz 24/25: 807,4 Millionen Euro
Liga: Premier League

<strong>4. Platz: Paris St. Germain<br></strong>Umsatz 24/25: 808,5 Millionen Euro<br>Liga: Ligue 1
© ABACAPRESS

4. Platz: Paris St. Germain
Umsatz 24/25: 808,5 Millionen Euro
Liga: Ligue 1

<strong>3. Platz: FC Bayern München<br></strong>Umsatz 24/25: 860,6 Millionen Euro<br>Liga: Bundesliga
© Eibner

3. Platz: FC Bayern München
Umsatz 24/25: 860,6 Millionen Euro
Liga: Bundesliga

<strong>2. Platz: FC Barcelona<br></strong>Umsatz 24/25: 974,8 Millionen Euro<br>Liga: La Liga
© AFP/SID/MANAURE QUINTERO

2. Platz: FC Barcelona
Umsatz 24/25: 974,8 Millionen Euro
Liga: La Liga

<strong>1. Platz: Real Madrid<br></strong>Umsatz 24/25: 1,16 Milliarden Euro<br>Liga: La Liga
© 2026 Getty Images

1. Platz: Real Madrid
Umsatz 24/25: 1,16 Milliarden Euro
Liga: La Liga

Einen Knackpunkt könnte es geben

Aber auch an Dzeko ist der Alterungsprozess in den vergangenen Jahren nicht spurlos vorbeigegangen. Der Bosnier ist nicht mehr so schnell, wie er es schon mal war. Vor allem im Antritt fehlt ihm die Spritzigkeit, um Laufduelle für sich zu entscheiden.

Hier könnte ein Knackpunkt liegen, wenn es darum geht, ihn in Abschlusspositionen zu bringen. In Umschaltsituationen sind die Wege für Schalke oft etwas zu weit, um einen wie ihn vor das Tor zu bringen.

Allerdings war Dzeko in seiner Karriere schon immer etwas mehr als eine reine Nummer neun. In seiner Zeit bei Inter Mailand agierte er oft in einer weiträumigen Rolle, in der er sich im Spielaufbau mitunter tief fallen ließ, um die Bälle von dort zu verteilen und Überzahl im Mittelfeld zu schaffen.

Gelingt es ihm, diese Qualität auch einige Jahre später zu zeigen, kann er den Ballvortrag von Schalke erheblich verbessern und dafür sorgen, dass andere Offensivspieler mehr Räume bekommen. Denn jemand wie Dzeko wird in der 2. Bundesliga mit großer Wahrscheinlichkeit eine Sonderbewachung erhalten.

Der Respekt der Gegner vor ihm dürfte groß sein. Zieht er Gegenspieler aus der Abwehrkette, können schnellere Spieler in die Lücken starten.

Schalke 04 - Plötzlicher Anruf von Dzeko! Muslic: "Wusste nicht, was er will"

Edin Dzeko: Zwischen Raul und Vedad Ibisevic

Dzeko bringt Erfahrung, Qualität und einen guten Riecher vor dem Tor mit. Das Risiko des Transfers dürfte zudem überschaubar sein. Viel schwächer kann die Offensive für einen Aufstiegskandidaten nicht mehr werden.

Die Chance wiederum liegt darin, dass er das Puzzleteil ist, das den Schalkern gefehlt hat, um auch den Angriff in Gang zu bringen. Und trotzdem bleiben ein paar Fragezeichen. Einen eher langsamen Stürmer in ein von Tempo abhängiges System zu integrieren, wird keine leichte Aufgabe für Trainer Miron Muslic.

Ein bisschen erinnert man sich in Schalke noch an einen weiteren Transfer eines älteren Stürmers: Als Vedad Ibisevic 2020 verpflichtet wurde, waren die Hoffnungen ebenfalls groß. Nach nur 82 Tagen war das Abenteuer jedoch wieder beendet. Disziplinarische Vorfälle und Ärger mit dem Trainerteam sollen maßgeblich dazu beigetragen haben.

Der Fall Dzeko jedoch dürfte komplett anders gelagert sein. Der 39-Jährige hat in seiner Karriere mehrfach bewiesen, dass er ein Teamplayer ist und er bringt viel von dem mit, was es braucht, um eine ähnliche Feel-Good-Story wie Raul zu werden. Die Erwartungen an ihn sind jedenfalls schon vor seinem zu erwartenden Debüt im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern (So., ab 13:30 Uhr im Liveticker) riesig.

