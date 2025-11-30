- Anzeige -
LaLiga

FC Barcelona - Hansi Flick am Boden? Unterhaltung mit Raphinha schlägt Wellen

  • Veröffentlicht: 30.11.2025
  • 15:15 Uhr
  • Andreas Reiners

Hansi Flick und Raphinha sorgen mit einem Gespräch für Schlagzeilen. Beide klären im Nachhinein auf.

Eigentlich schien alles bestens. Der FC Barcelona hat sein Heimspiel gegen Deportivo Alaves 3:1 gewonnen. Zumindest vorübergehend ist Barca damit in LaLiga Tabellenführer.

Doch die Kameras fingen nach dem Schlusspfiff eine Unterhaltung ein, bei der die Körpersprache für Wirbel sorgte.

Denn Barcas Raphinha beugte sich zu Trainer Hansi Flick herunter, der völlig niedergeschlagen auf der Bank saß und immer wieder den Kopf schüttelte.

Bilder, die ihre Wirkung nicht verfehlten.

Das Wichtigste in Kürze

  • Am 126. Vereinsjubiläum: Barca übernimmt Tabellenführung

  • Kane zum FC Barcelona? FCB-Torjäger spricht über Gerüchte

Flick und Raphinha: "Ein besorgniserregendes Gespräch"?

Für die Marca war es "ein besorgniserregendes Gespräch. Das harte Bild, das Flick vor den Kameras hinterlässt, gibt Anlass zur Sorge um die Zukunft der katalanischen Mannschaft", schrieb die Zeitung.

Doch worum ging es bei dem scheinbar intensiven Austausch konkret?

"Nach dem Ende des Spiels sagte Raphinha mir dasselbe wie beim letzten Mal: 'Wir werden uns verbessern. Wir werden in den nächsten Spielen viel besser sein'", sagte Flick. Er war trotz des Sieges nicht zufrieden mit seiner Mannschaft.

Auch Raphinha sprach über die Konversation der beiden. "Der Trainer hat gespürt, dass wir auf dem Platz viel mehr leisten könnten, und auch wir wissen, dass wir viel besser spielen können. Er hat das Gefühl, dass die Mannschaft nicht ihre beste Leistung zeigt, und ich stimme ihm zu. Wir müssen uns noch sehr verbessern, aber dennoch glaube ich, dass es heute am wichtigsten war, den Sieg zu holen", erklärte Raphinha.

Man habe Zeit, die schlechten Dinge zu korrigieren, und er sie sich sicher, dass man wieder zur Bestform zurückfinden werde, sagte der 28-Jährige: "Wir werden gewinnen, wenn wir gut spielen, aber wenn wir einmal schlecht spielen, ist mir das egal, wichtig ist nur, dass wir gewinnen."

Flick: Assistenten fliegen vom Platz

Was wohl ebenfalls zur negativen Stimmung Flicks beitrug, waren die späten Platzverweise für seinen Assistenten Marcus Sorg und Torwarttrainer Jose de la Fuente. Sorg soll provokant in Richtung des Vierten Offiziellen gejubelt haben.

"Ich habe den vierten Offiziellen gefragt, was passiert ist, und er hat mir nichts gesagt. Mir hat ein wenig die Kommunikation mit dem vierten Schiedsrichter gefehlt", sagte Flick: "Wenn er mir gesagt hätte, ich solle meine Bank beruhigen, hätte ich das getan."

Auch interessant: FC Barcelona strauchelt - Hansi Flick geht bei Chelsea unter

