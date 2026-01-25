Die erste Bundesliga-Niederlage des FC Bayern in Augsburg sorgt für zahlreiche Reaktionen in den sozialen Netzwerken. Auch der FCA selbst beteiligt sich daran - und nimmt Harry Kane ins Visier.

Die erste Bundesliga-Niederlage seit Monaten hat beim FC Bayern nicht nur sportliche Spuren hinterlassen – sie hat auch das Internet in Bewegung gesetzt.

Nach dem 1:2 beim FC Augsburg nutzten vor allem die Fans der Fuggerstädter die Gunst der Stunde, um sich auf Social Media über den Rekordmeister lustig zu machen. Unterstützung kam dabei ausgerechnet aus Leverkusen.

27 Bundesligaspiele in Serie waren die Münchner zuvor ohne Niederlage geblieben, ehe Augsburg dem Lauf ein abruptes Ende setzte.

Ein Spiel, in dem bei den Bayern vieles nicht zusammenpasste: Ersatzkeeper Jonas Urbig leistete sich einen folgenschweren Fehler, im Angriff blieb Harry Kane ungewohnt unauffällig.