FC Bayern geschlagen: FC Augsburg macht sich auf Social Media über Harry Kane lustig
- Veröffentlicht: 25.01.2026
- 11:12 Uhr
- ran.de
Die erste Bundesliga-Niederlage des FC Bayern in Augsburg sorgt für zahlreiche Reaktionen in den sozialen Netzwerken. Auch der FCA selbst beteiligt sich daran - und nimmt Harry Kane ins Visier.
Die erste Bundesliga-Niederlage seit Monaten hat beim FC Bayern nicht nur sportliche Spuren hinterlassen – sie hat auch das Internet in Bewegung gesetzt.
Nach dem 1:2 beim FC Augsburg nutzten vor allem die Fans der Fuggerstädter die Gunst der Stunde, um sich auf Social Media über den Rekordmeister lustig zu machen. Unterstützung kam dabei ausgerechnet aus Leverkusen.
27 Bundesligaspiele in Serie waren die Münchner zuvor ohne Niederlage geblieben, ehe Augsburg dem Lauf ein abruptes Ende setzte.
Ein Spiel, in dem bei den Bayern vieles nicht zusammenpasste: Ersatzkeeper Jonas Urbig leistete sich einen folgenschweren Fehler, im Angriff blieb Harry Kane ungewohnt unauffällig.
FCA stichelt gegen Bayern: Kane-Post geht viral
Genau das griffen nicht nur die Fans auf, sondern auch der FC Augsburg selbst – mit Humor. Auf dem englischsprachigen X-Account des FCA erschien ein augenzwinkernder Post, der Kane ins Zentrum stellte. Ein fingierter Chatverlauf, eine klare Pointe, viel Ironie.
Externer Inhalt
Externer Inhalt
Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: Während einige User den Seitenhieb als mutig bezeichneten, feierten viele andere den Beitrag mit Lach-Emojis und Memes.
Sportlich bleibt die Rollenverteilung ohnehin eindeutig. Bayern führt die Bundesliga weiterhin komfortabel an, Kane ist mit großem Abstand Top-Torschütze. Augsburg kämpft im Tabellenmittelfeld.
Nach Bayern-Pleite: Leverkusen erinnert an historische Saison
In Leverkusen verfolgte man die Bayern-Pleite mit sichtlichem Vergnügen. Der englische Account der Werkself erinnerte mit einem kurzen, selbstbewussten Post daran, dass es bislang nur einen ungeschlagenen Meister in der Bundesliga-Geschichte gibt – Bayer 04 Leverkusen.
Externer Inhalt
Der Hintergrund ist klar: Leverkusen krönte sich in der Saison 2023/24 ohne Niederlage zum Meister, ein historisches Kunststück. Mit der Pleite in Augsburg ist dieses Ziel für Bayern nun endgültig vom Tisch.
Während die Münchner den Rückschlag sportlich einordnen und abhaken müssen, genießen Augsburg- und Leverkusen-Fans ihren gemeinsamen Moment im Netz.