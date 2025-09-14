Anzeige
2. bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn

2. Bundesliga: Platzverweis-Rekord! Fürths Noah König fliegt nach 26 Sekunden

Abwehrspieler Noah König vom Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth hat am Sonntag einen Negativrekord im deutschen Profifußball aufgestellt.

Der 22-Jährige sah im Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern bereits nach 26 Sekunden die Rote Karte. Schiedsrichter Richard Hempel (Großnaundorf) wertete das Foul Königs an FCK-Stürmer Faride Alidou kurz vor der Strafraumgrenze als Notbremse.

Den Rekord für den bisher schnellsten Platzverweis in der Bundesliga hält laut bundesliga.com Youssef Mohamad. Der damalige Profi des 1. FC Köln wurde am 21. August 2010 ebenfalls in einer Partie gegen die Roten Teufel (1:3) nach 93 Sekunden des Feldes verwiesen.

Die bisherigen "Rekordhalter" in der 2. Liga waren Fabio Morena (FC St. Pauli in der Saison 2008/09) und Tino Loechelt (Eintracht Braunschweig in der Spielzeit 1986/87), die jeweils ebenfalls in der 2. Minute vom Platz geflogen waren.

