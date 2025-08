2. Liga Spielplan - Hier komplett im Überblick - 1. Spieltag

Der Start der neuen Saison in der 2. Fußball-Bundesliga steht an. ran hat den gesamten Spielplan im Überblick für euch.

Die neue Spielzeit startet bereits am Freitag, 1. August 2025, mit dem Eröffnungsspiel Schalke 04 gegen Hertha BSC (live in SAT.1 und auf Joyn) – ein echter Klassiker im Unterhaus Bundesliga. Die Hinrunde endet mit dem 17. Spieltag zwischen dem 19. und 21. Dezember 2025, nach dem die Winterpause beginnt. Die Rückrunde beginnt am 16. Januar 2026 mit dem 18. Spieltag und endet schließlich mit dem letzten Spieltag am 17. Mai 2026.

