FC Schalke 04: Siegtorschütze fällt auf unbestimmte Zeit aus - Youri Mulder kritisiert vierten Offiziellen
- Aktualisiert: 08.08.2025
- 13:32 Uhr
- Mike Stiefelhagen
Der FC Schalke 04 muss auf unbestimmte Zeit auf Neuzugang und Abwehrchef Nikola Katic verzichten.
Er hat beim Debüt alles auf dem Platz gelassen. Und fällt jetzt auf unbestimmte Zeit aus.
Neu-Schalker Nikola Katic hat alles mitgenommen, was im ersten Spiel geht. Beim Zweitliga-Eröffnungsspiel gegen Hertha BSC (2:1) gelang ihm das Tor zum Sieg, er kassierte eine Gelbe Karte wegen Meckerns, zog sich eine Kopfverletzung zu und sah nach einem Blackout die Gelb-Rote-Karte.
Trotz der daraus resultierenden Sperre im kommenden Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern hat sich der Bosnier mit diesem Einstand in die Herzen der S04-Fans gespielt.
Jedoch scheint die Gehirnerschütterung so massiv zu sein, dass aktuell noch unklar ist, wie lange Katic wirklich ausfällt. Wenn alles gut läuft, könnte er am 17. August im DFB-Pokal gegen Lokomotive Leipzig wieder aufs Feld zurückkehren. Sonst wohl erst am 23. August gegen den VfL Bochum am 3. Spieltag.
2. Bundesliga: Die Trikotpreise der Zweitligisten
Alle Trikots und deren Preise aus der 2. Bundesliga sind mittlerweile bekannt. Neben verschiedenen Aufpreisen bei der Rückenbeflockung gibt es einen klaren Spitzenreiter, dessen Dress am teuersten ist. ran zeigt Euch die Trikotpreise der Zweitligisten.
SC Paderborn:
Trikotpreis: 79,95 Euro
Rückenbeflockung: 12,50 Euro
SpVgg Greuther Fürth:
Trikotpreis: 79,95 Euro
Rückenbeflockung: 12,95 Euro
1. FC Magdeburg:
Trikotpreis: 79,95 Euro
Rückenbeflockung: 15 Euro
SC Preußen Münster:
Trikotpreis: 80 Euro
Rückenbeflockung: 15 Euro
VfL Bochum:
Trikotpreis: 84,95 Euro
Rückenbeflockung: 12,95 Euro
DSC Arminia Bielefeld:
Trikotpreis: 84,95 Euro
Rückenbeflockung: 15 Euro
Eintracht Braunschweig:
Trikotpreis: 84,95 Euro
Rückenbeflockung: 15 Euro
SV Elversberg:
Trikotpreis: 84,95 Euro
Rückenbeflockung: 15 Euro
Hannover 96:
Trikotpreis: 84,96 Euro
Rückenbeflockung: 14,96 Euro
SV Darmstadt 98:
Trikotpreis: 84,98 Euro
Rückenbeflockung: 13,50 Euro
Dynamo Dresden:
Trikotpreis: 84,99 Euro
Rückenbeflockung: 9,99 Euro
1. FC Kaiserslauten:
Trikotpreis: 85 Euro
Rückenbeflockung: unklar
Holstein Kiel:
Trikotpreis: 85 Euro
Rückenbeflockung: 16 Euro
FC Schalke 04:
Trikotpreis: 89,95 Euro
Rückenbeflockung: 12,95 Euro
1. FC Nürnberg:
Trikotpreis: 89,95 Euro
Rückenbeflockung: 14,95 Euro
Fortuna Düsseldorf:
Trikotpreis: 89,95 Euro
Rückenbeflockung: 14,95 Euro
Karlsruher SC:
Trikotpreis: 89,95 Euro
Rückenbeflockung: 14,95 Euro
Hertha BSC:
Trikotpreis: 99,95 Euro
Rückenbeflockung: 12,95 Euro
Hinweis: Die DFL hat das aktuelle Design des Hertha-Heimtrikots nicht für die kommende Saison zugelassen. Der Verein und sein Ausstatter arbeiten aktuell an einer Lösung.
Schalke: Mulder gibt Katic-Update
Katic meldete sich via Social Media bereits. "Immer alles geben", schrieb der beinharte Abwehrspieler nach einer Nacht unter ärztlicher Beobachtung auf Instagram. Der 28-Jährige wurde von Youngster Mertcan Ayhan unglücklich am Kopf getroffen.
Direktor Profifußball Youri Mulder gab jetzt ein Update zum Gesundheitszustand: "Ich habe mit ihm heute Morgen ein Gespräch geführt und das Gespräch war normal. Ihm war nicht schwindlig, er läuft wieder geradeaus. Er ist ja ohnehin gesperrt und wir werden ihn ersetzen müssen."
Nach dem Ayhan-Zusammenprall wollten die Schalke-Ärzte Katic nicht mehr aufs Feld lassen. Doch der vierte Offizielle ließ das auf Katics Wunsch zu. Mulder sieht das kritisch: "Wenn ein Arzt deutlich zu einem vierten Offiziellen sagt, ihr dürft den nicht auf den Platz lassen, dann muss das so sein. Das könnte bei einer Gehirnerschütterung ja auch gefährlich werden."
An Training ist momentan noch nicht zu denken. Katic ruht sich aus. Mit Hasan Kurucay haben die Schalker vorab bereits eine Alternative auf der Position verpflichtet. Der ehemalige Braunschweiger könnte gegen Lautern am Wochenende direkt starten.
