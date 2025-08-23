Gegen Ex-Klub: Titz übernimmt mit Hannover die Tabellenführung

Ausgerechnet mit einem Sieg gegen seinen Ex-Klub hat Christian Titz Hannover 96 zumindest für eine Nacht an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga geführt. Der neue Trainer der Niedersachsen sah beim 3:1 (2:0) gegen den 1. FC Magdeburg den dritten Dreier im dritten Saisonspiel. Mit der Maximalausbeute von neun Punkten kletterte Hannover auf Rang eins, könnte am Sonntag von Arminia Bielefeld oder Darmstadt 98 aber wieder verdrängt werden.

Der Japaner Hayate Matsuda (17.) brachte die Gastgeber vor 40.200 Zuschauern mit einem Abstaubertor in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Innenverteidiger Ime Okon per Kopf (43.) auf 2:0. Martijn Kaars verkürzte per Nachschuss, nachdem er mit einem Handelfmeter an Torhüter Nahuel Noll gescheitert war (63.). Benjamin Källman (90.+3) sorgte für die Entscheidung. Magdeburg rutschte nach der zweiten Niederlage im dritten Spiel erstmal ins untere Tabellendrittel.

Hannover zeigte sich unbeeindruckt von der 0:1-Pokalpleite unter der Woche beim Drittligisten Energie Cottbus und begann mit effektivem Pressing stark. Die Führung resultierte allerdings aus einem Konter: Matsuda verwertete den abgewehrten Schuss von Noel Aséko. Beim 2:0 traf Okon nach einem Eckball von Maurice Neubauer. Nachdem Mustapha Bundu mit einem Lattentreffer die große Chance zum 3:0 ausgelassen hatte, machte Kaars das Spiel nach gut einer Stunde wieder spannend. Nach einem Handspiel von Okon parierte Noll zunächst den Strafstoß, doch gegen den Nachschuss war er machtlos.