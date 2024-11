Die Elbstädter agierten zu oft zu kopflos, leisteten sich zu viele individuelle Fehler, brachten zu selten Konstanz in ihre Leistungen. Der auf dem Papier hochkarätig besetzte Kader konnte die Qualitäten regelmäßig nur ansatzweise auf den Platz bringen, in der Offensive mangelte es an einer klaren Spielidee, in der Defensive an Stabilität.

HSV sägt Baumgart ab: Logische Konsequenz der jüngeren Vergangenheit

Die Entwicklung zeigte, vor allem in den vergangenen Wochen, stets nach unten. Groß war die Hoffnung, in dieser Saison den Aufstieg zu schaffen. Umso größer ist nun die Enttäuschung. Was man der Trainer-Verbrennungsmaschine zugutehalten kann: Aus den Fehlern der Vergangenheit wurde gelernt.

Hielt man beispielsweise zu lange an Tim Walter fest, machte man nun rechtzeitig Nägel mit Köpfen. Respekt dafür, ernsthaft. Auch Baumgart trotz der wackeligen Rückrunde noch die Sommervorbereitung zu geben, war vertretbar, selbst wenn diese Entscheidung in Fankreisen umstritten ist. Einigkeit herrschte dafür am Sonntagmittag, ein Blick in die sozialen Medien zeigt, dass der Ex-Coach immer mehr an Kredit verlor.