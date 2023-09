Hertha BSC: Marton Dardais DFB-Absage wirft Fragen auf

Luis Suarez (Gremio Porto Alegre) Inter Miami soll weiterhin an Luis Suarez dran sein. "Leo und ich träumen davon, gemeinsam in Rente zu gehen", so Suarez über Lionel Messi. Sein aktueller Club ist davon wenig begeistert. Suarez soll angeboten haben, seinen Lohn des aktuellen Jahres zurückzuzahlen, um eine Freigabe zu erhalten. Gremio lehnte dies allerdings ab. © Imago