Der Innenverteidiger des FC Schalke 04 dürfte an das Szenario bereits fast gewohnt sein.

Anfang März wurde Baumgartl vor dem Spiel gegen Spitzenreiter St. Pauli (3:1 gewonnen) aus dem Kader gestrichen. Am Vormittag des Spieltages postete er bei Instagram ein Bild, welches ihn beim Training mit seinem Privat-Trainer zeigte, daraufhin dürfte dem Gegner klar gewesen sein, dass er nicht im Kader steht. Nicht so clever.

Dann der nächste Faux Pas. Vor dem vergangenen Spiel gegen Hertha BSC (2:5 verloren) soll Baumgartl bis spät in die Nacht in der Düsseldorfer Altstadt unterwegs gewesen sein. Es war zwar besprochen, dass er in Berlin auch nicht im Kader stehen würde, dennoch sei das kein professionelles Verhalten und ein falsches Signal gewesen. Beim Gespräch mit den Verantwortlichen soll Baumgartl den Vorfall bestätigt und sich entschuldigt sowie Einsicht gezeigt haben. Dennoch wurde er von Geraerts degradiert.