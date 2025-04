1860 München: Investor Hasan Ismaik schießt nach Talkshow gegen Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß

Hasan Ismaik attackiert nach einem gemeinsamen TV-Auftritt Uli Hoeneß und behauptet, der FC Bayern würde ohne den TSV 1860 München womöglich heute noch im Olympiastadion spielen.

Hasan Ismaik sorgt derzeit für helle Aufregung in München. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der Investor des TSV 1860 seine Anteile am Klub verkaufen will.

Am Sonntagabend folgte sein Auftritt in der "BR"-Sendung Blickpunkt Sport, zu der er aus Abu Dhabi zugeschaltet wurde und den er im Nachhinein bereut.

"In Abu Dhabi war es zu diesem Zeitpunkt ein Uhr nachts – unter diesen Bedingungen hätte ich ein professionelleres Gespräch erwartet", kritisierte er auf X die Moderation von Markus Othmer.

In seinem Post attackierte der Jordanier aber auch Uli Hoeneß heftig, der als Gast im Studio war.