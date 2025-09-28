3. Liga: Löwen werfen Trainer und Geschäftsführer raus

Nach drei Niederlagen in Serie hat Fußball-Drittligist 1860 München Trainer Patrick Glöckner entlassen. Der 48-Jährige hatte die Mannschaft erst im Januar übernommen. Zugleich wurde auch Geschäftsführer Christian Werner freigestellt. Dies teilten die Gesellschafter der Löwen am Tag nach dem 0:2 bei Erzgebirge Aue mit.

Wer am Mittwoch (19.00 Uhr/MagentaSport) im Spiel gegen Viktoria Köln als Trainer fungieren wird, ist noch unklar. Die Sechziger hatten sich vor dieser Saison unter anderem mit dem früheren Nationalspieler Kevin Volland sowie dem langjährigen Bundesliga-Profi Florian Niederlechner verstärkt. Das erklärte Ziel ist der Aufstieg in die 2. Bundesliga.

Aus den ersten fünf Spielen hatten die Löwen noch drei Siege und zwei Unentschieden geholt, danach gab es zunächst ein 1:2 bei Hansa Rostock und ein 1:5-Debakel gegen die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim. Von Platz zwei sind die Münchner auf Platz zehn zurückgefallen.