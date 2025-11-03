Anzeige
3. liga

Alemannia Aachen plant wohl Trainer-Coup: Kommt Schalke-Ikone als neuer Trainer in die 3. Liga?

  • Veröffentlicht: 03.11.2025
  • 18:11 Uhr
  • ran.de

Drittligist Alemannia Aachen sucht einen Nachfolger für den zuletzt gefeuerten Trainer Benedetto Muzzicato und könnte nun wohl eine Schalke-Ikone verpflichten.

Beim Drittligisten Alemannia Aachen läuft die Suche nach einem neuen Trainer auf Hochtouren. Wie "RevierSport" berichtet, könnte bei der Alemannia bald eine Ikone des FC Schalke 04 auf der Bank Platz nehmen: Mike Büskens.

Demnach gelte der 57-Jährige als heißer Kandidaten bei den Aachenern, die zuletzt nach der Trennung von Benedetto Muzzicato unter Interimscoach Ilyas Trenz zwei Partien in Folge gewannen.

Allerdings besitzt der 28-jährige Trenz nicht die erforderliche Fußballlehrer-Lizenz, um zur Dauerlösung auf der Alemannia-Bank werden zu können, weshalb nun eben Büskens in den Fokus rückt.

Aachens Geschäftsführer Rachid Azzouzi verbindet mit Büskens eine gemeinsame Vergangenheit bei der SpVgg Greuther Fürth und Fortuna Düsseldorf. Nun könnte das Duo demnächst beim dritten Klub gemeinsam arbeiten.

Anzeige
Anzeige

Mike Büskens führte Schalke in die Bundesliga

Ex-Profi Büskens war bis zum Sommer 2024 bei seinem Herzensverein Schalke als Co-Trainer und technischer Mitarbeiter tätig. Als Interimscoach führte er die Gelsenkirchener in der Saison 2021/22 durch einen furiosen Endspurt in die Bundesliga.

Anzeige
Anzeige

FC Bayern: Irre! Herbert Hainer verkündet Weltrekord

Neben Büskens werden dem Bericht nach auch noch Pavel Dotchev und Ex-Alemannia-Profi Cristian Fiel als mögliche neue Trainer in Aachen gehandelt.

In der 3. Liga liegt die Alemannia nach den bisherigen 13 Saisonspielen mit 16 Punkten auf Rang 15, ist damit zwei Zähler vor dem ersten Abstiegsplatz.

News und Videos zur 3. Liga
Kopfballduell bei Essen gegen Schweinfurt
News

3. Liga: Essen nimmt Aufstiegsplätze ins Visier

  • 02.11.2025
  • 18:32 Uhr
Justin Butler (l.) und Schiedsrichter Konrad Oldhafer
News

Rassismus-Eklat bei 3.Liga-Spiel

  • 01.11.2025
  • 20:39 Uhr
Thore Jacobsen trifft per Elfmeter
News

3. Liga: Duisburg zurück an der Spitze

  • 01.11.2025
  • 18:33 Uhr
Lobinger jubelt über seinen Treffer zum 2:1
News

Doppelpack Lobinger: Viktoria bleibt oben dran

  • 31.10.2025
  • 20:57 Uhr
Umkämpftes Duell in Duisburg
News

3. Liga: Duisburg verpasst Rückkehr an die Spitze

  • 26.10.2025
  • 21:34 Uhr
Döring stand am Freitagabend noch an der Linie
News

3. Liga: Wiesbaden trennt sich von Trainer Döring

  • 25.10.2025
  • 17:33 Uhr
Matchwinner für Cottbus: Jannis Boziaris
News

3. Liga: Seriensieger Cottbus übernimmt Tabellenführung

  • 25.10.2025
  • 17:21 Uhr
Aachen triumphiert in Wiesbaden
News

Aachen gewinnt nach Muzzicato-Aus

  • 24.10.2025
  • 21:00 Uhr
Benedetto Muzzicato muss in Aachen gehen
News

Aachen stellt Trainer Muzzicato frei

  • 20.10.2025
  • 10:49 Uhr
Debüt bei 1860: Markus Kauczinski
News

1860 beendet Duisburger Serie mit neuem Trainer

  • 19.10.2025
  • 18:31 Uhr