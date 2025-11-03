Drittligist Alemannia Aachen sucht einen Nachfolger für den zuletzt gefeuerten Trainer Benedetto Muzzicato und könnte nun wohl eine Schalke-Ikone verpflichten.

Beim Drittligisten Alemannia Aachen läuft die Suche nach einem neuen Trainer auf Hochtouren. Wie "RevierSport" berichtet, könnte bei der Alemannia bald eine Ikone des FC Schalke 04 auf der Bank Platz nehmen: Mike Büskens.

Demnach gelte der 57-Jährige als heißer Kandidaten bei den Aachenern, die zuletzt nach der Trennung von Benedetto Muzzicato unter Interimscoach Ilyas Trenz zwei Partien in Folge gewannen.

Allerdings besitzt der 28-jährige Trenz nicht die erforderliche Fußballlehrer-Lizenz, um zur Dauerlösung auf der Alemannia-Bank werden zu können, weshalb nun eben Büskens in den Fokus rückt.

Aachens Geschäftsführer Rachid Azzouzi verbindet mit Büskens eine gemeinsame Vergangenheit bei der SpVgg Greuther Fürth und Fortuna Düsseldorf. Nun könnte das Duo demnächst beim dritten Klub gemeinsam arbeiten.